Pubblicato il 10 aprile 2021 | 11:00

Hausbrandt Tiramisù con mousse al caffè

icetta tratta dal Ricettario Hausbrandt.: 1 espresso Hausbrandt ristretto, 1 savoiardo, 80 ml di crema fredda al caffè, 10 g di cacao in polvere: tagliare il savoiardo in 4 pezzi. Versare nel bicchiere un po’ di mousse al caffè. Adagiare 3 pezzi di savoiardo. Irrorare i pezzi di savoiardo con l’espresso ristretto. Coprire con la mousse al caffè. Spolverare con il cacao in polvere. Decorare con il pezzo di savoiardo rimanente.Per la mousse al caffè con il sifone montapanna:: 350 ml di panna liquida, 30 ml di zucchero liquido, 70 ml di latte freddo, 2 espressi normali: mettere gli ingredienti nel sifone seguendo l’ordine della lista, chiudere, agitare e aggiungere il gas. La mousse così ottenuta deve essere utilizzata e conservata in frigo per non più di 3 giorni.Per informazioni: www.hausbrandt.it