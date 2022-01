Idea per San Valentino? Stupisci con il Cuore cremoso di Viviana Varese

In occasione di San Valentino, American Pistachio Growers – associazione no profit che unisce i coltivatori di pistacchi americani – ha realizzato insieme alla chef Viviana Varese – una Stella Michelin, un cuore di lampone con cremoso e granella al pistacchio americano, cioccolato e frolla sottile, per celebrare la cena più romantica dell’anno.

Cuore di lampone con cremoso e granella al pistacchio americano, cioccolato e frolla sottile



Cuore tenero, ma dal gusto vivace



Impossibile non cadere tra le braccia di Cupido con questo dolce che unisce un cuore tenero all’estro vivace, per sorprendere il proprio partner come dei veri artisti dell’amore. I colori della passione si bilanciano con note più tenui ma allo stesso tempo brillanti nel perfetto stile della Chef Viviana Varese, che si riscontra anche nel gusto avvolgente del cioccolato contrastato da un piacevole sentore acidulo del lampone. Chef Viviana Varese per l’occasione svela: «Per San Valentino mi piace giocare con la dolcezza, il cuore è un elemento sentimentale insieme al colore rosso. L’amore è pistacchio intenso, croccantezza e la nota acidula del lampone: un incontro di sapori e consistenze!».



Non si può resistere a questa ricetta per stupire la dolce metà e godersi un indimenticabile San Valentino, tra le note gustose dei Pistacchi Americani.



Il cuore di san Valentino



Per la frolla

160 g burro

1 g sale

34 g zucchero a velo

20 g uova

248 g Farina

5 g di lievito



Mescolare il burro con il sale e lo zucchero a velo, aggiungere le uova e mescolare fino ad amalgamare il tutto, poi aggiungere la farina mescolata con il lievito. Raffreddare e stendere sottile, tagliare della forma desiderata, congelare i pezzi e cuocere a 180gradi per 13minuti o fino a doratura del prodotto.



Per il Cremoso al pistacchio

100 g Panna

16 g zucchero

23 g tuorli

2 g gelatina

21 g pasta al pistacchio americano



Ammorbidire la gelatina in acqua molto fredda e scaldare la panna in un pentolino. Mescolare lo zucchero con i tuorli e appena la panna bolle versarla sui tuorli e amalgamare, rimetterla sul fuoco e scaldare la crema fino ad arrivare a 82gradi. Una volta arrivati a 82gradi, lasciar raffreddare fino a 40gradi e aggiungere la gelatina e la pasta di pistacchio, far raffreddare una notte in frigo.



Per la Gelatina al lampone

150 gr lamponi

55 gr zucchero

5 gr gelatina



Ammorbidire la gelatina in acqua molto fredda. Cuocere i lamponi con lo zucchero lentamente, una volta sciolto togliere dal fuoco e aggiungere la gelatina, versare sugli stampi e far raffreddare fino a indurimento.



Per il Biscuit madeleine

80 g burro

2 uova

60 gr zucchero

2 cucchiai grandi di latte

130 gr di farina

5 g lievito polvere



Mescolare le uova con lo zucchero, poi aggiungere il latte, la farina mescolata con il lievito in polvere prima e infine il burro sciolto, una volta tutto amalgamato far riposare in frigo per 45minuti. Poi versare su una teglia da forno e cuocere a 180gradi per 12minuti o fino a doratura.



Pistacchi caramellati

125 g Pistacchi

50 g Zucchero

20 g Acqua



Tostare i pistacchi a 150 gradi per 15minuti in forno. Scaldare fino a 121gradi lo zucchero con l’acqua, una volta arrivato a temperatura versare la frutta secca e far caramellare a fuoco lento.



Per impiattare

Adagiare la frolla sul piatto, mettere il cremoso, attaccare il biscuit, 4 spuntoni di cremoso al pistacchio con la sac a poche, la gelatina tagliata a pezzi piccoli e dei lamponi freschi. Coprire tutto con un disco di cioccolato e per coprire il buco con lamponi freschi, pistacchi caramellati e qualche fogliolina di menta.