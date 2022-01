San Valentino new romantic con le Prugne della California e Sonia Peronaci

A San Valentino stupire la persona amata non è mai semplice, si rischia di incorrere in regali scontati e senza personalità. Preparare invece un dolce speciale, aggiungendo il proprio tocco creativo, renderà questo semplice gesto un regalo unico, dettato dal cuore e dai sentimenti. Il California Prune Board ha elaborato, in collaborazione con la food influencer Sonia Peronaci, fondatrice del sito Giallo Zafferano, ora volto e promotrice del sito che porta il suo nome (soniaperonaci.it), una dolcissima ricetta, ideale per una giornata speciale come quella di San Valentino: i “new romantic” brownies con Prugne della California.

New Romantic Brownies di Sonia Peronaci. Foto: California Prune Board



Un regalo dolce e sorprendente



Per rendere il regalo ancora più speciale, ecco tre consigli di decorazione, in pieno spirito di San Valentino:

Una box piena di dolcezza : se un dolce è il regalo che fa più felice la persona amata, perché non confezionarlo in maniera creativa e unica? Dai classici cuori di carta, ai fiori… senza dimenticare un po’ di originalità: includendo nella confezione rimandi a ricordi condivisi o a progetti futuri. Si può inoltre decorare la scatola a strati, dissimulando il reale contenuto e creando un bellissimo effetto sorpresa.

: se un dolce è il regalo che fa più felice la persona amata, perché non confezionarlo in maniera creativa e unica? Dai classici cuori di carta, ai fiori… senza dimenticare un po’ di originalità: includendo nella confezione rimandi a ricordi condivisi o a progetti futuri. Si può inoltre decorare la scatola a strati, dissimulando il reale contenuto e creando un bellissimo effetto sorpresa. Un dolce impiattamento con decorazioni handmade : basta sciogliere il cioccolato preferito per disegnare poi sul piatto da portata la forma desiderata con l’aiuto di un cucchiaino. Un tocco romantico in più? Utilizzare del cioccolato bianco e colorarlo di rosso con un colorante alimentare per realizzare decorazioni a tema.

: basta sciogliere il cioccolato preferito per disegnare poi sul piatto da portata la forma desiderata con l’aiuto di un cucchiaino. Un tocco romantico in più? Utilizzare del cioccolato bianco e colorarlo di rosso con un colorante alimentare per realizzare decorazioni a tema. Ricordi condivisi: cosa c’è di meglio di immortalare alcuni momenti speciali? Basta stampare alcune foto in formato piccolo, dandogli forme particolari e creative, e fissarle poi su uno stuzzicadenti da applicare sulla propria creazione o sul dolce appena realizzato.

Prugne della California buone e sane

Non resta che cominciare a organizzare una giornata speciale in occasione della festa degli innamorati, sperimentando la ricetta dei “new romantic” brownies con Prugne della California! Un ingrediente di grande versatilità sia per preparazioni salate che dolci - grazie alle naturali note zuccherine, ma con basso indice glicemico.



“New romantic” brownies con prugne della California

I “new romantic” brownies sono una coccola da fare a sé stessi e agli altri, unendo la dolcezza del cioccolato al gusto distintivo delle Prugne della California per creare un binomio perfetto, da gustare con la persona amata.

«S. Valentino, la festa per eccellenza degli innamorati, chiama subito al cioccolato. E quale binomio migliore ed elegante che unire il cioccolato fondente e le buonissime Prugne della California per preparare un regalo unico per la nostra dolce metà? Io le uso spesso in cucina, sia per piatti dolci che salati: sono un ingrediente veramente versatile, e si possono gustare anche al naturale come snack nutriente, perfette in ogni momento», afferma Sonia Peronaci.



Ingredienti

100 g farina 00

60 g di Prugne della California

2 uova medie

175 g di burro

200 g di zucchero

60 g di crema al pistacchio

5 g di lievito chimico in polvere per dolci

200 g di Cioccolato fondente

20 g di cacao amaro in polvere

Procedimento

Per preparare i “new romantic” brownies spezzettare grossolanamente il cioccolato con un coltello e farlo sciogliere: in un pentolino a bagnomaria o al microonde. Aggiungere il burro e lasciar intiepidire.



Prendere una ciotola e mescolare le uova sgusciate sbattute, il cioccolato fuso ormai tiepido e lo zucchero.

Unire al composto le Prugne della California tagliate grossolanamente e la crema al pistacchio. Mescolare e aggiungere la farina, il cacao amaro in polvere e il lievito. Imburrare una teglia di 20 cm, foderarla con carta forno e trasferire al suo interno il composto.



Livellare bene la superficie con una spatolina, poi infornare a 175° per 30/35 minuti circa. Estrarre la teglia dal forno, lasciar raffreddare completamente e coppare con uno stampino a forma di cuore i brownies.



L’idea in più: Decorare i “new romantic” brownies con dei deliziosi stuzzicadenti a forma di cuore. In alternativa, tagliare i brownies a cubotti quadrati, unirne due e decorarli con cuoricini di zucchero.