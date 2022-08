Sbriciolata di frollini rustici

I pastry chef di Farmo trasformano le ricette della tradizione dolciaria in deliziosi dolci gluten free per i palati più esigenti. La sbriciolata di fragole con frollini rustici Farmo è un dolce al cucchiaio veloce da preparare! Con la sua base di biscotti tritati Farmo e la consistenza morbida e cremosa, fa venire l'acquolina in bocca! Un dolce fresco, da offrire agli amici come merenda, ideale per finire in bellezza una cena estiva! Questo dolce accende qualsiasi improvvisa voglia di quel "qualcosa di buono" che fa sentire soddisfatti e appagati senza cedere a troppi compromessi. Se mangiar bene è importante, mangiar meglio è un'arte: Farmo, eat a better life!



Ingredienti:

Per la base:

Frollini Rustici Farmo: 500 g

Burro fuso: 160 g

Per la mousse:

Ricotta: 600 g

Fragole: 500 g

Zucchero: 80 g

Fecola di patate: 50 g

Gelatina: 6 fogli



Preparazione

Macinare i biscotti e versarli in una ciotola aggiungendo il burro fuso. Mescolare anché il burro verrà assorbito dai biscotti, versarli nei bicchieri e schiacciarli sul fondo con il dorso di un cucchiaio. Mettere i bicchieri in frigorifero per almeno 1 ora. Mettere in ammollo i fogli di gelatina. Nel frattempo, mescolare in una ciotola ricotta, zucchero e fecola di patate. Strizzare la gelatina e farla sciogliere assieme a qualche cucchiaiata di crema alla ricotta.



Versare tutto nella ciotola e mescolare. Pulire le fragole, tagliarle a cubetti e unirle alla crema mescolando delicatamente.

Prendere i bicchieri dal frigorifero, versare il ripieno e livellare bene. Riporre in frigo per almeno 5-6 ore. Decorare con fragole fresche.

