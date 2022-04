Ingredienti (per 10 persone)

800 ml Cream Plus Mascarpone Debic, 400 ml coulis di fragole, 500 g fragole, 20 biscotti, 10 g mandorle tostate

Tiramisù alle fragole

Preparazione

Frullare leggermente Cream Plus Mascarpone Debic nel robot da cucina. Utilizzare metà della coulis di fragole e trasferirla in una sac à poche. Tagliare le fragole in brunoise e tenerne alcune da parte per guarnire. Rompere i biscotti in piccoli pezzi. Mettere uno strato di coulis di fragole sul fondo del bicchiere. Disporre i biscotti e le fragole su di esso. Poi aggiungere sopra la Cream Plus Mascarpone Debic montata. Ripetere questi strati fino a riempire il bicchiere. Decorare con le scaglie di mandorle tritate e mezza fragola.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.