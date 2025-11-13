Un dono che profuma di buono: i Pandorini con farina di grano KAMUT®

Realizzati con ingredienti selezionati e pensati in formato monoporzione, i Pandorini KAMUT® sono una proposta raffinata per concedersi una coccola quotidiana o un dono dal sapore genuino. Con una confezione curata e un semplice nastro di velluto, diventano un pensiero elegante da portare in tavola o sotto l’albero: dolci da gustare, ma anche da regalare.

Preparazione Preparare il lievitino 1 Unire in una ciotola 50 g di farina Manitoba, 50 ml di acqua tiepida, 5 g di lievito di birra fresco e 1 cucchiaino di miele. Mescolare con una forchetta fino a ottenere un composto omogeneo. Coprire con pellicola e lasciare lievitare fino al raddoppio, per circa 2 ore.

Preparare l’impasto 1 Trasferire il lievitino nella ciotola della planetaria. Aggiungere:

- 100 g di farina di grano khorasan a marchio KAMUT®

- 150 g di farina Manitoba

- 70 g di zucchero

- 70 ml di latte

Impastare fino a ottenere un composto liscio e ben amalgamato.

2 Unire 1 uovo e i semi di una bacca di vaniglia, poi continuare a impastare fino a quando l’impasto risulta elastico. Aggiungere 80 g di burro morbido a pezzetti, poco per volta, aspettando che venga assorbito prima di aggiungere il successivo. Infine, aggiungere un pizzico di sale e impastare ancora per qualche minuto. Prima lievitazione 1 Formare una palla con l’impasto, coprire con pellicola e lasciare riposare per 30 minuti. Fare un giro di pieghe e mettere in frigorifero per tutta la notte. Lavorazione del giorno dopo 1 Togliere l’impasto dal frigo e lasciarlo a temperatura ambiente. Fare due giri di pieghe, a distanza di 30 minuti. Dividere in panetti da 100 g e formare delle palline. Metterle negli stampini da Pandoro, coprire con pellicola e lasciare lievitare fino a quando arrivano quasi al bordo. Cottura 1 Preriscaldare il forno a 160 °C (statico). Infornare e dopo 5 minuti abbassare a 150 °C, continuando la cottura per 15 minuti. Se la superficie si scurisce, coprire con un foglio di alluminio. Verificare la cottura con uno stecchino. 2 Lasciare raffreddare completamente, poi togliere i Pandorini dagli stampi. Capovolgerli su un piatto, lasciarli riposare e spolverare con zucchero a velo prima di servire.



Buon Natale!

La farina di grano a marchio KAMUT® è un alleato prezioso in cucina. Naturalmente ricca di proteine, minerali e antiossidanti, si distingue per il suo gusto dolce e leggermente nocciolato. Coltivato esclusivamente con metodo biologico, questo grano antico non è mai stato ibridato o geneticamente modificato e si caratterizza per l’alta digeribilità e la qualità delle sue proteine, che donano ai lievitati una consistenza morbida, fragrante e dal profumo irresistibile.