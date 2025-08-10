EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Un drink fresco per Ferragosto? Prova Lake to Lake con Gin Fulmine, more e yuzu

Lake to Lake è il drink perfetto per Ferragosto: Gin Fulmine, frullato di more, yuzu ed erbe di montagna per un mix fresco, aromatico e fruttato conquista con il suo spirito libero e la sua anima naturale

Categoria: cocktail
Difficoltà: Media
Costo: Media
Tempo di preparazione: 5 minuti
Calorie: 200 kcal

10 agosto 2025 | 10:30
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Infuso di erbe di montagna e yuzu, freddo
    60 ml
  • Sciroppo di passion fruit
    20 ml
  • Gin Fulmine Glep
    40 ml
  • Frullato di more
    30 ml
  • Lime
    10 ml
Glep celebra il Ferragosto con Lake to Lake, un cocktail estivo ispirato alla natura italiana. Fresco, fruttato e aromatico, unisce il carattere del Gin Fulmine alla delicatezza delle erbe di montagna e del yuzu.

Preparazione
1
Unire direttamente in un tumbler alto lo sciroppo, il frullato di more, il succo di lime e il Gin Fulmine e, infine, l’infuso di erbe e yuzu.
2
Mescolare, aggiungere il ghiaccio e decorare con more e fiori edibili a piacimento.

Un drink che invita al viaggio: Lake to Lake fonde suggestioni alpine e note esotiche in un sorso vivace, ideale per brindare all’estate con gusto e originalità.

