Un drink fresco per Ferragosto? Prova Lake to Lake con Gin Fulmine, more e yuzu

Glep celebra il Ferragosto con Lake to Lake, un cocktail estivo ispirato alla natura italiana. Fresco, fruttato e aromatico, unisce il carattere del Gin Fulmine alla delicatezza delle erbe di montagna e del yuzu.
Preparazione
Unire direttamente in un tumbler alto lo sciroppo, il frullato di more, il succo di lime e il Gin Fulmine e, infine, l’infuso di erbe e yuzu.
Mescolare, aggiungere il ghiaccio e decorare con more e fiori edibili a piacimento.
Un drink che invita al viaggio: Lake to Lake fonde suggestioni alpine e note esotiche in un sorso vivace, ideale per brindare all’estate con gusto e originalità.