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mercoledì 06 maggio 2026  | aggiornato alle 14:29 | 119039 articoli pubblicati

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Entremet cheesecake kiwi e lamponi: dessert moderno e scenografico

Entremet elegante con cheesecake al kaffir lime, cuore di curd al kiwi e coulis ai lamponi su pan di Spagna al pistacchio. Un dessert moderno, fresco e scenografico, perfetto per l’alta pasticceria

Categoria: Dessert
Difficoltà: Alta
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 120 minuti
Calorie: 420 kcal

06 maggio 2026 | 10:30
Entremet cheesecake kiwi e lamponi: dessert moderno e scenografico
Entremet cheesecake kiwi e lamponi: dessert moderno e scenografico

Entremet cheesecake kiwi e lamponi: dessert moderno e scenografico

Entremet elegante con cheesecake al kaffir lime, cuore di curd al kiwi e coulis ai lamponi su pan di Spagna al pistacchio. Un dessert moderno, fresco e scenografico, perfetto per l’alta pasticceria

Categoria: Dessert
Difficoltà: Alta
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 120 minuti
Calorie: 420 kcal
06 maggio 2026 | 10:30
 
di Camilla Jesholt Buffatti
@dolcemente_milla
Ingredienti
Dosi per:
  • Coulis ai lamponi
  • Lamponi surgelati
    100 g
  • Zucchero semolato
    25 g
  • Succo di limone
    5 ml
  • Curd al kiwi
  • Polpa di kiwi verdi
    150 g
  • Zucchero semolato
    80 g
  • Uova XL
    2 n
  • Panna fresca da montare 35%
    80 g
  • Amido di mais
    7 g
  • Succo di limone
    15 ml
  • Gelatina in fogli (Bloom 240)
    2 g
  • Burro freddo a cubetti
    20 g
  • Pan di Spagna al pistacchio
  • Tuorlo d'uovo
    50 g
  • Albume
    80 g
  • Mezzo cucchiaino albumina in polvere (facoltativo)
    qb
  • Zucchero semolato
    82,5 g
  • Farina 00
    33,5 g
  • Fecola di patate
    33,5 g
  • Farina di pistacchio
    12,5 g
  • Farina di mandorle
    14 g
  • Una puntina di lievito in polvere
    qb
  • Scorza e succo di ½ lime
    qb
  • Cheesecake al Kaffir Lime
  • Formaggio fresco naturale
    125 g
  • Mascarpone
    75 g
  • Zucchero a velo
    50 g
  • Mezzo bacello di vaniglia
    qb
  • Foglie di Kaffir Lime
    2 n
  • Succo di lime
    20 ml
  • Fogli di gelatina (Bloom 240)
    4 g
  • Panna fresca da montare
    250 g
  • Guarnizione
  • Affilla Cress
    qb
  • Honny Cress
    qb
  • Cornabria Blossom bianchi e viola scuro
    qb
  • Fettine di kiwi
    qb
  • Mini meringhe
    qb
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La cheesecake al kiwi in versione entremet è un dessert moderno e raffinato che combina tecnica e freschezza in un equilibrio elegante di consistenze e aromi. La base soffice di pan di Spagna al pistacchio sostiene un cuore stratificato di curd al kiwi e coulis ai lamponi, creando un contrasto armonico tra dolcezza e acidità. Il tutto è avvolto da una mousse cheesecake al kaffir lime, profumata e vellutata, che dona una nota agrumata intensa e contemporanea. La finitura con glassa a specchio bianca e una decorazione botanica di cress, frutta fresca e mini meringhe rende il dessert scenografico e adatto all’alta pasticceria.

Preparazione
Coulis ai lamponi
1
Mettere i lamponi surgelati, lo zucchero e il succo di limone in un pentolino. Cuocere a fuoco medio per qualche minuto mescolando di tanto in tanto finché i lamponi non si sfaldano e lo zucchero è completamente sciolto.
2
Togliere dal fuoco e frullare il composto fino a ottenere una consistenza liscia. Passare la coulis attraverso un colino a maglia fine per rimuovere i semi. Lasciare raffreddare.
Curd al kiwi
1
Mettere tutti gli ingredienti in una ciotola e mescolare velocemente senza montare. Versare in una casseruola e scaldare lentamente mescolando con una frusta fino a raggiungere 85 °C e la crema si addensa.
2
Togliere dal fuoco e frullare con un frullatore a immersione incorporando i cubetti di burro freddo fino a ottenere un composto liscio.
3
Versare in uno stampo in silicone in uno strato di 0,5 cm e congelare per 10-20 minuti. Copparlo nella dimensione desiderata e congelare fino all’utilizzo.
Pan di Spagna al pistacchio
1
Montare gli albumi a neve con l’albumina e 32,5 g di zucchero in tre riprese.
2
Montare i tuorli a bagnomaria con i restanti 50 g di zucchero fino a quando non sono gonfi e quasi bianchi.
3
Mescolare e setacciare le farine con il lievito. Versare sul composto di tuorli e mescolare delicatamente.
4
Incorporare gli albumi montati in tre riprese, mescolando con una spatola fino a ottenere un impasto liscio.
5
Stendere su tappetino di silicone o carta forno e cuocere a 190 °C con ventilazione minima per circa 7 minuti, finché dorato.
6
Lasciare raffreddare coperto con carta da forno e ritagliare nella forma desiderata.
Assemblaggio intermedio
1
Unire le strisce di Pan di Spagna con il curd al kiwi e uno strato sottile di coulis ai lamponi. Surgelare.
Cheesecake al Kaffir Lime
1
Scaldare 100 g di panna a 65 °C con foglie di Kaffir Lime spezzettate, scorza di lime e vaniglia. Lasciare in infusione 20 minuti, filtrare e raffreddare. Unire alla restante panna fredda.
2
Mettere la gelatina in ammollo in acqua fredda.
3
Mescolare formaggio fresco, mascarpone e zucchero fino a ottenere una crema liscia.
4
Scaldare leggermente il succo di lime e sciogliervi la gelatina ammollata e strizzata. Incorporare al composto di formaggio.
5
Montare la panna aromatizzata a picchi morbidi e incorporarla delicatamente.
6
Versare negli stampi in silicone fino a ? della capacità. Inserire al centro le strisce congelate di curd e Pan di Spagna, mantenendo quest’ultimo sul lato esterno.
7
Coprire con pellicola e capovolgere lo stampo: in questo modo il Pan di Spagna sarà la base una volta sformato. Congelare completamente.
Finitura e presentazione
1
Sformare e ricoprire con mirror glaze bianca. Posizionare su una base croccante di sablé al pistacchio.
2
Guarnire con:
• Affilla Cress
• Honny Cress
• Cornabria Blossom bianchi e viola scuro
• Fettine di kiwi
• Mini meringhe
Per un tocco fresco, aromatico e visivamente armonico.

Un dolce pensato per stupire sia al palato che alla vista, perfetto per ristorazione fine dining o occasioni speciali.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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