Entremet cheesecake kiwi e lamponi: dessert moderno e scenografico

La cheesecake al kiwi in versione entremet è un dessert moderno e raffinato che combina tecnica e freschezza in un equilibrio elegante di consistenze e aromi. La base soffice di pan di Spagna al pistacchio sostiene un cuore stratificato di curd al kiwi e coulis ai lamponi, creando un contrasto armonico tra dolcezza e acidità. Il tutto è avvolto da una mousse cheesecake al kaffir lime, profumata e vellutata, che dona una nota agrumata intensa e contemporanea. La finitura con glassa a specchio bianca e una decorazione botanica di cress, frutta fresca e mini meringhe rende il dessert scenografico e adatto all’alta pasticceria.

Preparazione Coulis ai lamponi 1 Mettere i lamponi surgelati, lo zucchero e il succo di limone in un pentolino. Cuocere a fuoco medio per qualche minuto mescolando di tanto in tanto finché i lamponi non si sfaldano e lo zucchero è completamente sciolto. 2 Togliere dal fuoco e frullare il composto fino a ottenere una consistenza liscia. Passare la coulis attraverso un colino a maglia fine per rimuovere i semi. Lasciare raffreddare. Curd al kiwi 1 Mettere tutti gli ingredienti in una ciotola e mescolare velocemente senza montare. Versare in una casseruola e scaldare lentamente mescolando con una frusta fino a raggiungere 85 °C e la crema si addensa. 2 Togliere dal fuoco e frullare con un frullatore a immersione incorporando i cubetti di burro freddo fino a ottenere un composto liscio. 3 Versare in uno stampo in silicone in uno strato di 0,5 cm e congelare per 10-20 minuti. Copparlo nella dimensione desiderata e congelare fino all’utilizzo. Pan di Spagna al pistacchio 1 Montare gli albumi a neve con l’albumina e 32,5 g di zucchero in tre riprese. 2 Montare i tuorli a bagnomaria con i restanti 50 g di zucchero fino a quando non sono gonfi e quasi bianchi. 3 Mescolare e setacciare le farine con il lievito. Versare sul composto di tuorli e mescolare delicatamente. 4 Incorporare gli albumi montati in tre riprese, mescolando con una spatola fino a ottenere un impasto liscio. 5 Stendere su tappetino di silicone o carta forno e cuocere a 190 °C con ventilazione minima per circa 7 minuti, finché dorato. 6 Lasciare raffreddare coperto con carta da forno e ritagliare nella forma desiderata. Assemblaggio intermedio 1 Unire le strisce di Pan di Spagna con il curd al kiwi e uno strato sottile di coulis ai lamponi. Surgelare. Cheesecake al Kaffir Lime 1 Scaldare 100 g di panna a 65 °C con foglie di Kaffir Lime spezzettate, scorza di lime e vaniglia. Lasciare in infusione 20 minuti, filtrare e raffreddare. Unire alla restante panna fredda. 2 Mettere la gelatina in ammollo in acqua fredda. 3 Mescolare formaggio fresco, mascarpone e zucchero fino a ottenere una crema liscia. 4 Scaldare leggermente il succo di lime e sciogliervi la gelatina ammollata e strizzata. Incorporare al composto di formaggio. 5 Montare la panna aromatizzata a picchi morbidi e incorporarla delicatamente. 6 Versare negli stampi in silicone fino a ? della capacità. Inserire al centro le strisce congelate di curd e Pan di Spagna, mantenendo quest’ultimo sul lato esterno. 7 Coprire con pellicola e capovolgere lo stampo: in questo modo il Pan di Spagna sarà la base una volta sformato. Congelare completamente. Finitura e presentazione 1 Sformare e ricoprire con mirror glaze bianca. Posizionare su una base croccante di sablé al pistacchio. 2 Guarnire con:

• Affilla Cress

• Honny Cress

• Cornabria Blossom bianchi e viola scuro

• Fettine di kiwi

• Mini meringhe

Per un tocco fresco, aromatico e visivamente armonico.



Un dolce pensato per stupire sia al palato che alla vista, perfetto per ristorazione fine dining o occasioni speciali.