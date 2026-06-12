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venerdì 12 giugno 2026  | aggiornato alle 10:48 | 119753 articoli pubblicati

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Faraona 4.0: un secondo piatto d’autore tra tecnica e territorio

Faraona cotta con quattro tecniche diverse, accompagnata da maionese all’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia, salsa di lamponi e cipolline borettane. Un piatto gourmet tra tradizione e innovazione

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Secondo di carne
Difficoltà: Alta
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 225 minuti
Calorie: 575 kcal

12 giugno 2026 | 10:30
Faraona 4.0: un secondo piatto d’autore tra tecnica e territorio
Faraona 4.0: un secondo piatto d’autore tra tecnica e territorio

Faraona 4.0: un secondo piatto d’autore tra tecnica e territorio

Faraona cotta con quattro tecniche diverse, accompagnata da maionese all’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia, salsa di lamponi e cipolline borettane. Un piatto gourmet tra tradizione e innovazione

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Secondo di carne
Difficoltà: Alta
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 225 minuti
Calorie: 575 kcal
12 giugno 2026 | 10:30
 
di Andrea Medici
Osteria in Scandiano - Scandiano (Re)
Ingredienti
Dosi per:
  • Faraona
    2 n
  • Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia
    qb
  • Pane raffermo grattugiato
    qb
  • Uova
    qb
  • Farina
    qb
  • Fiori edibili
    qb
  • Crescione di acetosella
    qb
  • Sale alle erbe (rosmarino, salvia, alloro, sale, olio di oliva)
    qb
  • Per la maionese all’aceto balsamico
  • Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia
    5 g
  • Tuorlo d'uovo
    5 n
  • Olio di semi
    500 g
  • Sale e pepe
    qb
  • Per la salsa di lamponi
  • Lamponi
    300 g
  • Zucchero
    100 g
  • Per le cipolline all’aceto
  • Cipolline borettane
    12 n
  • Aceto Balsamico
    100 g
  • Zucchero
    25 g
  • Fecola
    qb
  • Vino bianco
    200 ml
Perrier Jouet
Suicrà
Cinzano
Kamut
Sorì
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni

La Faraona 4.0 all’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia, lamponi e cipolline borettane è un piatto che celebra la tradizione emiliana attraverso una lettura contemporanea e tecnica. Lo chef Andrea Medici dell’Osteria in Scandiano valorizza ogni parte della faraona con differenti metodi di cottura: il petto viene cotto in vasocottura per preservarne succosità e delicatezza, la coscia è proposta arrosto per esaltarne il sapore intenso, la sovracoscia viene grigliata per conferire note affumicate, mentre le ali vengono fritte per aggiungere croccantezza.

Preparazione
Faraona
1
Petti: vasocottura; Cosce: arrosto; Sovracosce: grigliate; Ali: fritte.
Salsa di lamponi
1
Cuocere i lamponi con lo zucchero, mixare e filtrare ottenendo una crema.
Cipolline all’aceto balsamico
1
pelare le cipolle, cuocere in abbondante acqua salata con aceto di vino, sale, zucchero e vino bianco per mezz’ora. Una volta cotte colarle e tirarle nell’aceto balsamico. Addensare con un po’ di fecola.
Maionese all’aceto balsamico
1
Montare i tuorli con l‘olio di oliva e infine aggiungere sale e aceto balsamico.

L’Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia diventa il filo conduttore del piatto, presente nella maionese vellutata e nelle cipolline borettane glassate. La dolce acidità della salsa di lamponi dona freschezza e vivacità, creando un elegante equilibrio tra sapidità, acidità e dolcezza. A completare la preparazione intervengono fiori edibili, acetosella e sale alle erbe aromatiche, che regalano profumi e sfumature vegetali. Una ricetta raffinata che racconta il territorio attraverso tecniche moderne e un’attenta ricerca dell’armonia gustativa.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
faraona aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia cipolline borettane salsa di lamponi maionese al balsamicoAndrea Medici
 
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