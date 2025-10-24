Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 24 ottobre 2025  | aggiornato alle 13:10 | 115249 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Rational

Favò di Ozein, ricetta della tradizione valdostana

Nato nel villaggio di Ozein, questo piatto povero ma generoso unisce ingredienti tipici della cucina d’alpeggio: le fave, la Fontina DOP, emblema della produzione casearia valdostana, il burro e il pane nero

Tipologia Cucina: Regionale italiana
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 35 minuti
Calorie: 880 kcal

24 ottobre 2025 | 10:30
Favò di Ozein, ricetta della tradizione valdostana
Favò di Ozein, ricetta della tradizione valdostana

Favò di Ozein, ricetta della tradizione valdostana

Nato nel villaggio di Ozein, questo piatto povero ma generoso unisce ingredienti tipici della cucina d’alpeggio: le fave, la Fontina DOP, emblema della produzione casearia valdostana, il burro e il pane nero

Tipologia Cucina: Regionale italiana
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 35 minuti
Calorie: 880 kcal
24 ottobre 2025 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Maccheroni (ditalini rigati)
    400 g
  • Fontina DOP Alpeggio
    250 g
  • Burro
    150 g
  • Erba cipollina
    qb
  • Fette di pane nero
    2 n
  • Fave fresche sgranate
    400 g
  • Sale
    qb
  • Pepe
    qb
Bord Bia
Pavoni
Go Wine
Diemme
Antinori
CostaGroup

Tra i piatti più autentici e identitari della Valle d’Aosta, il Favò racconta la storia di un territorio montano dove semplicità e sostanza si fondono in un’unica tradizione di gusto. Nato nel piccolo villaggio di Ozein, questo piatto povero ma generoso unisce ingredienti tipici della cucina d’alpeggio: le fave, simbolo di primavera e di lavoro nei campi; la Fontina DOP, emblema della produzione casearia valdostana; il burro profumato e il pane nero, protagonisti immancabili delle tavole di montagna.

Preparazione
1
Tuffate le fave in abbondante acqua salata in ebollizione; dopo 3-4 minuti aggiungete i ditalini e portateli a cottura mescolando di tanto in tanto.
2
Mentre cuoce la pasta private la Fontina della crosta e tagliatela a cubetti di 1 cm; tagliate finemente l’erba cipollina e sbriciolate grossolanamente il pane nero. Poco prima del termine di cottura della pasta fate fondere il burro in una larga padella antiaderente e fatevi soffriggere l’erba cipollina e il pane finché risulterà croccante e dorato.
3
Scolate pasta e fave, trasferitele in una grossa ciotola e mescolatele con la Fontina a cubetti.
4
Condite la pasta con il burro e il pane dorato, rimettete tutto in padella, spolverizzate con una macinata di pepe; mantecate per qualche istante sul fuoco e servite subito.

Il risultato è una preparazione rustica e avvolgente, capace di trasmettere il calore delle case in pietra e la genuinità delle valli alpine. Un piatto di tradizione contadina che oggi viene riscoperto anche nelle cucine gourmet, abbinato a un calice di Müller Thurgau, per esaltare i profumi delicati delle fave e la cremosità della Fontina.

 
 
 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Favò zuppa val d'aosta ozein
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Bord Bia
Pavoni
Go Wine
Diemme

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025