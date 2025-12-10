Menu Apri login
Ferrazzuoli alla Nannarella: la ricetta tradizionale del Buon Ricordo

Ferrazzuoli con pesce spada affumicato, pomodorini del Piennolo, pinoli, uvetta e rucola. Un primo mediterraneo intenso e bilanciato, simbolo di tradizione e territorio, simbolo dell'Hostaria Baccofurore 1930 di Furore (Sa)

Tipologia Cucina: Regionale italiana
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Bassa
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 30 minuti
Calorie: 420 kcal

10 dicembre 2025 | 10:30
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Pesce spada affumicato preferibilmente ventresca
    500 g
  • Ferrazuoli
    350 g
  • Polpa di pomodorini del piennolo
    200 g
  • Pinoli
    20 g
  • Uva passa
    30 g
  • Spicchio d'aglio
    1 n
  • Mazzetto di rucola
    1 n
  • Peperoncino
    qb
  • Olio evo
    qb
  • Sale
    qb
I Ferrazzuoli alla Nannarella sono un primo piatto intenso e identitario, che unisce la rusticità della pasta artigianale ai profumi del Mediterraneo. Il pesce spada affumicato, meglio se ventresca, regala profondità e sapidità, bilanciate dalla dolcezza dei pomodorini del Piennolo, dall’aromaticità dei pinoli e dall’uvetta. La rucola aggiunta a fine mantecatura dona freschezza e una nota amaricante che chiude il piatto con equilibrio.

Preparazione
1
Soffriggere l’aglio col peperoncino, unire la polpa dei pomodorini, i pinoli, l’uvetta e il pesce spada tagliato a dadini.
2
Cuocere a fuoco vivo.
3
Lessare e scolare i ferrazzuoli, riversarli in padella con la rucola, far saltare il tutto e servire decorando con foglie di rucola.

La loro origine affonda nella fine degli anni ’40, quando la celebre attrice Anna Magnani (detta “Nannarella”) e il regista Roberto Rossellini soggiornavano a Furore durante le riprese del film L'Amore. Dopo una giornata di lavoro, salivano nella trattoria di “Bacco” per cenare, e Anna richiedeva sempre - con un tono quasi rituale - “mezza porzione” di ferrazzuoli - pasta fatta a mano - seguita da quel soprannome che la renderà immortale: “Nannare’, mezza porzione!”. 

 
 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
ferrazzuoli alla nannarellapesce spada affumicatoricetta campanaprimo piatto mediterraneopomodorini del piennolocucina tradizionaleboun ricordopasta artigianalericette di marecucina italiana
 
