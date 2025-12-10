Ferrazzuoli alla Nannarella: la ricetta tradizionale del Buon Ricordo

I Ferrazzuoli alla Nannarella sono un primo piatto intenso e identitario, che unisce la rusticità della pasta artigianale ai profumi del Mediterraneo. Il pesce spada affumicato, meglio se ventresca, regala profondità e sapidità, bilanciate dalla dolcezza dei pomodorini del Piennolo, dall’aromaticità dei pinoli e dall’uvetta. La rucola aggiunta a fine mantecatura dona freschezza e una nota amaricante che chiude il piatto con equilibrio.

Preparazione 1 Soffriggere l’aglio col peperoncino, unire la polpa dei pomodorini, i pinoli, l’uvetta e il pesce spada tagliato a dadini. 2 Cuocere a fuoco vivo.

3 Lessare e scolare i ferrazzuoli, riversarli in padella con la rucola, far saltare il tutto e servire decorando con foglie di rucola.

La loro origine affonda nella fine degli anni ’40, quando la celebre attrice Anna Magnani (detta “Nannarella”) e il regista Roberto Rossellini soggiornavano a Furore durante le riprese del film L'Amore. Dopo una giornata di lavoro, salivano nella trattoria di “Bacco” per cenare, e Anna richiedeva sempre - con un tono quasi rituale - “mezza porzione” di ferrazzuoli - pasta fatta a mano - seguita da quel soprannome che la renderà immortale: “Nannare’, mezza porzione!”.