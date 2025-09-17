Filetto di manzo in manto di prosciutto crudo su fonduta di Parmigiano Reggiano

Un piatto di grande eleganza che unisce la morbidezza del filetto di manzo, l’intensità del prosciutto crudo e la cremosità della fonduta di Parmigiano Reggiano. Una ricetta gourmet firmata dallo chef Stefano Goller.

Preparazione 1 Per prima cosa, ungete il filetto di manzo con un filo di olio evo e insaporite con del pepe di macinino. Avvolgete il filetto con le fette di prosciutto crudo e fermatele con degli stuzzicadenti. 2 Preriscaldate un saltiere, adagiatevi il filetto e rosolatelo da entrambi i lati, quindi aggiungete il sugo di carne e continuate la cottura. 3 A cottura ultimata aggiungete il prezzemolo tritato e fate riposare per qualche minuto. 4 Preparate la fonduta facendo sciogliere il burro nostrano in un pentolino, aggiungete la farina bianca setacciata e cuocete per un paio di minuti. 5 Versate il latte bollente e fate cuocere per qualche minuto. 6 Togliete dalla fonte di calore la fonduta, aggiustare di sapore con sale e pepe di macinino, aggiungete il Parmigiano Reggiano e fatelo sciogliere rimestando di continuo.

Un secondo raffinato e scenografico, ideale per una cena importante. La fonduta vellutata e il croccante del crostone valorizzano la succosità del filetto, offrendo un piatto equilibrato e ricco di gusto. Perfetto da accompagnare con un calice di Filorosso di Castel Firmian Mezzacorona, che ne esalta le note sapide e aromatiche.