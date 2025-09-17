EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Filetto di manzo in manto di prosciutto crudo su fonduta di Parmigiano Reggiano

Filetto di manzo avvolto in prosciutto crudo, servito su fonduta di Parmigiano Reggiano e crostone tostato. Una ricetta gourmet che unisce cremosità, sapidità e morbidezza in un piatto elegante e ricco di gusto

Categoria: Secondo
Difficoltà: Media
Costo: Alta
Tempo di preparazione: 50 minuti
Calorie: 720 kcal

17 settembre 2025 | 10:30
di Stefano Goller
Presidente Associazione Cuochi Trentini
Ingredienti
Dosi per:
  • Filetto di manzo
    800 g
  • Fonduta di Parmigiano Reggiano
    200 g
  • Prosciutto crudo
    180 g
  • Sugo di carne
    160 g
  • Prezzemolo tritato
    10 g
  • Crostoni di pane
    4 n
  • Olio extra vergine di oliva
    qb
  • Sale e pepe di macinino
    qb
  • Per la fonduta di Parmigiano Reggiano
  • Latte intero
    200 g
  • Parmigiano Reggiano
    250 g
  • Burro nostrano
    20 g
  • Farina bianca
    20 g
  • Tuorlo d’uovo
    10 g
  • Sale e pepe di macinino
    qb
Un piatto di grande eleganza che unisce la morbidezza del filetto di manzo, l’intensità del prosciutto crudo e la cremosità della fonduta di Parmigiano Reggiano. Una ricetta gourmet firmata dallo chef Stefano Goller.

Preparazione
1
Per prima cosa, ungete il filetto di manzo con un filo di olio evo e insaporite con del pepe di macinino. Avvolgete il filetto con le fette di prosciutto crudo e fermatele con degli stuzzicadenti.
2
Preriscaldate un saltiere, adagiatevi il filetto e rosolatelo da entrambi i lati, quindi aggiungete il sugo di carne e continuate la cottura.
3
A cottura ultimata aggiungete il prezzemolo tritato e fate riposare per qualche minuto.
4
Preparate la fonduta facendo sciogliere il burro nostrano in un pentolino, aggiungete la farina bianca setacciata e cuocete per un paio di minuti.
5
Versate il latte bollente e fate cuocere per qualche minuto.
6
Togliete dalla fonte di calore la fonduta, aggiustare di sapore con sale e pepe di macinino, aggiungete il Parmigiano Reggiano e fatelo sciogliere rimestando di continuo.

Un secondo raffinato e scenografico, ideale per una cena importante. La fonduta vellutata e il croccante del crostone valorizzano la succosità del filetto, offrendo un piatto equilibrato e ricco di gusto. Perfetto da accompagnare con un calice di Filorosso di Castel Firmian Mezzacorona, che ne esalta le note sapide e aromatiche.

 
 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Filetto di manzo avvolto in prosciutto crudo e servito su fonduta di Parmigiano Reggiano. Una ricetta gourmet firmata dallo chef Stefano Goller perfetta da abbinare a un calice di Filorosso di Castel Firmian.
 
