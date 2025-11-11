Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 12 novembre 2025  | aggiornato alle 07:58 | 115654 articoli pubblicati

Focaccia al padellino con cipolla caramellata: il gusto autentico del Farro Monococco

Se pensi di conoscere già tutti i segreti della focaccia, è il momento di lasciarti sorprendere. Oggi ti portiamo alla scoperta della Focaccia al Padellino con Cipolla Caramellata, morbida dentro e croccante fuori

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Media
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 420 minuti
Calorie: 480 kcal

11 novembre 2025 | 10:30
Se pensi di conoscere già tutti i segreti della focaccia, è il momento di lasciarti sorprendere. Oggi ti portiamo alla scoperta della Focaccia al Padellino con Cipolla Caramellata, morbida dentro e croccante fuori

11 novembre 2025 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Farina di Farro Monococco
    1000 g
  • Acqua
    700 ml
  • Lievito naturale
    200 g
  • Lievito compresso
    2 g
  • Sale
    20 g
  • Olio evo
    100 g
  • Cipolla caramellata
    qb
Se pensi di conoscere già tutti i segreti della focaccia, è il momento di lasciarti sorprendere. Oggi ti portiamo alla scoperta della Focaccia al padellino con cipolla caramellata, morbida dentro, croccante fuori e arricchita dal gusto dolce e avvolgente della cipolla. Il tutto realizzato con la Farina di Farro Monococco del Molino Paolo Mariani, un grano antico che dona all’impasto un sapore autentico e una struttura perfetta.

Preparazione
Impasta con cura
1
Inizia unendo tutti gli ingredienti, tranne il sale e una parte dell’acqua, che aggiungerai solo dopo che l’impasto avrà preso forma.
La prima lievitazione
1
Lascia riposare l’impasto finché non avrà aumentato il suo volume di circa il 30%. Qui serve un po’ di pazienza: è il momento in cui la magia inizia!
Porziona con precisione
1
Una volta pronto, dividi l’impasto in palline da 230 g ciascuna. Questa dose è perfetta per un padellino dal diametro di 22 cm.
Seconda lievitazione
1
Fai lievitare le palline fino al raddoppio. Quando sono ben gonfie, schiacciale delicatamente con le dita e sistemale nei padellini, che avrai precedentemente foderato con un disco di carta da forno e uno strato generoso di cipolla caramellata. Profumo assicurato!
Ultimo riposo e via in forno
1
Lasciale lievitare ancora fino al secondo raddoppio. Ora sono pronte per il forno: cuoci in modalità statica a 260°C per 20 minuti. Il risultato? Una focaccia dorata, fragrante e irresistibile, con un fondo saporito che conquista al primo morso.

Dalla selezione della materia prima alla cottura finale, ogni passaggio è pensato per esaltare il potenziale di un ingrediente ricercato e dal carattere unico. Ora tocca a te portare in tavola la tua interpretazione. Buon lavoro e buon appetito!

 
 
 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Focaccia Padellino Cipolla Caramellata Farro Monococco Molino Paolo Mariani
 
