Focaccia barese con pomodorini, Culatello di Zibello e mostarda liquida

Versare la farina in una boule e aggiungere l’acqua tiepida e il lievito e impastare, infine aggiungere il sale e lo zucchero. Impastare fino ad ottenere un impasto omogeneo.

Trasferire l’impasto su un piano di lavoro e lavorare con le mani fino a quando non risulta liscio. Lasciare riposare per almeno un’ora coperto da un canovaccio.

Prendere una teglia e cospargere di olio evo abbondante. Inserire al centro l’impasto e stendere con le mani per allargarlo; distribuire i pomodorini e aggiungere le olive denocciolate tra i pomodori e l’olio evo.

Lasciare lievitare per un’ora e mezza e cuocere in forno statico a 250°C per 20 minuti circa. Aggiungere infine la mostarda e il Culatello di Zibello Dop Negroni.