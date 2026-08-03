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ANTIPASTO GOURMET

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Focaccia integrale con brie, fichi, Speck Alto Adige Igp

Focaccia integrale soffice e fragrante guarnita con Brie fuso, dolcezza di fichi freschi, rucola e la sapidità dello Speck Alto Adige Igp. Un lievitato perfetto per aperitivi d'effetto e antipasti raffinati

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Media
Costo: Media
Tempo di preparazione: 315 minuti
Calorie: 620 kcal per porzione
03 agosto 2026 alle ore 10:31

La Focaccia integrale con Brie, fichi e Speck Alto Adige IGP è un'autentica esperienza gourmet che celebra il perfetto equilibrio tra la tradizione panificatoria e l'armonia dei contrasti di sapore. Un soffice e fragrante impasto a base di farina integrale e Tipo 00 fa da cornice a un topping sofisticato: la cremosità awolgente del Brie fuso incontra la dolcezza naturale dei fichi freschi, bilanciata alla perfezione dalla sapidità affumicata dello Speck Alto Adige Igp e dalla nota amarognola e fresca della rucola.

Preparazione

1

Setacciate le due farine, poi aggiungere 70 ml di acqua naturale tiepida, nella quale avrete precedentemente sciolto il lievito.

2

Impastate bene unendo via via i restanti 60 ml di acqua (fredda), il sale e l’olio.

3

Una volta ottenuto un impasto sodo ed elastico, lasciatelo riposare per due ore a temperatura ambiente (il forno spento con la luce accesa andrà benissimo), all’interno della ciotola unta, coperto con un canovaccio.

4

Trascorso il tempo di lievitazione, ungete la teglia con olio e con le mani iniziate a stendervi l’impasto, fino a che non avrete una sfoglia spessa meno di 1 cm; spennellate con poco olio e lasciate lievitare la focaccia per altri 30 minuti, coperta con un canovaccio; nel frattempo, preriscaldate il forno a 200° C.

5

Trascorso il tempo di lievitazione aggiungete un filo d’olio e mettetela nel forno per 15 minuti.

6

Affettate il brie a fettine sottili, sfornate la focaccia e sistematelo sulla superficie; rinfornate per altri 5 minuti.

7

Tagliate la focaccia in 6 spicchi e sistemate su ognuno una manciata di rucola, una fetta di fico ed una fetta di Speck Alto Adige Igp. Servite tiepida.

Idealizzata dalla food blogger Sara Sguerri, questa ricetta è perfetta per arricchire un aperitivo eleganti, un brunch con amici o per servire un antipasto raffinato che sorprende al primo assaggio.

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Alberto Lupini

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