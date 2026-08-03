Focaccia integrale con brie, fichi, Speck Alto Adige Igp

La Focaccia integrale con Brie, fichi e Speck Alto Adige IGP è un'autentica esperienza gourmet che celebra il perfetto equilibrio tra la tradizione panificatoria e l'armonia dei contrasti di sapore. Un soffice e fragrante impasto a base di farina integrale e Tipo 00 fa da cornice a un topping sofisticato: la cremosità awolgente del Brie fuso incontra la dolcezza naturale dei fichi freschi, bilanciata alla perfezione dalla sapidità affumicata dello Speck Alto Adige Igp e dalla nota amarognola e fresca della rucola.