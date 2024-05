Fusillone, calamaretto spillo, pomodorino confit e nero di seppia

Fusillone, calamaretto spillo, pomodorino confit e nero di seppia.

Un primo piatto che sa di mare e di estate, in questa ricetta di Roberto Pisciotta del ristorante Jamantè di Polignano a Mare (Ba) tratta dal terzo volume L'opera del gusto.

Ingredienti per 4 persone:

Pasta

250 g Fusilloni Barilla

Fumetto di pesce

750 g acqua

250 g ghiaccio

250 g lische di pesce

100 g vino bianco

50 g carota

50 g cipolla

50 g sedano

40 g olio Evo

foglia di alloro

Salsa di pesce

200 g fumetto di pesce

100 g calamaretti spillo

50 g olio Evo

30 g vino bianco 1O g prezzemolo

spicchio di aglio

½ peperoncino rosso piccante

Calamaretti fritti

200 g farina di riso

100 g calamaretti spillo

1 l olio di semi

qb sale

Pomodori confit

40 g olio Evo

20 pomodorini

5 g sale fino

5 g zucchero semolato

2 rametti di maggiorana

qb buccia di limone e arancia

Nero di seppia

30 ml fumetto di pesce

20 g nero di seppia

Olio al dragoncello

250 ml olio di vinacciolo

100 g dragoncello

Finitura

30 g olive leccine denocciolate

10 g prezzemolo riccio

Preparazione

Pasta

Cuocere ifusilloni per circa 8 minuti in acqua bollente salata. Scolare la pasta al dente.

Fumetto di pesce

In una casseruola far scaldare l'olio, aggiungere le lische di pesce e far rosolare. Unire tutti gli ingredienti aromatici precedentemente mondati e tagliati. Sfumare con il vino bianco ed aggiungere acqua e ghiaccio. Far ridurre a¾ il fumetto e filtrare con una etamina a maglia fine.

Salsa di pesce

Rosolare l'aglio nell'olio, adagiare i calamaretti e sfumare con il vino bianco, aggiungere il prezzemolo, il peperoncino e il fumetto di pesce.

Calamaretti fritti

Infarinare e friggere i calamaretti a spillo in olio di semi a 180°C. Salare.

Pomodori confit

Incidere i pomodorini per facilitare l'eliminazione della pelle. Sbollentarli ed immergerli in acqua e ghiaccio. Tagliare a metà i pomodorini, condire con olio, sale, zucchero, buccia di limone e arancia grattugiata. Cuocere per 4 ore a 70°C in forno.

Nero di seppia

Mixare i due ingredienti.

Olio al dragoncello

Sbollentare il dragoncello e raffreddarlo in acqua e ghiaccio, scolarlo e inserirlo insieme all'olio di vinacciolo all'interno di un blendere mixare. Filtrare l'olio con una etamina.

Servizio

Risottare i fusilloni nella salsa di calamaretti. lmpiattare e decorare con il nero di seppia e l'olio al dragoncello. Terminare con il pomodorino confit e il calamaretto fritto.

