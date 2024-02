Gesto D’Amore con zuppa di crema inglese e frutti di bosco

In un mondo in cui le emozioni spesso trascendono le parole, emerge un gesto d’amore universale: la preparazione di un pasto fatto in casa. In occasione della festa di San Valentino, Barilla svela i risultati di un’indagine internazionale sull’importanza della cucina come linguaggio d’amore e lancia il social contest “PASTA LOVE” per vincere “Un Gesto D’Amore”, un nuovo formato di pasta in edizione limitata.



Per partecipare al concorso, è sufficiente visitare e seguire la pagina ufficiale Instagram @barillaitalia e commentare il post utilizzando la keyword PASTALOVE. Dopo aver aggiunto il commento, il partecipante riceverà un messaggio in direct (messaggistica diretta privata della piattaforma Instagram) da @barillaitalia e, per completare la propria partecipazione, dovrà seguire le istruzioni proposte.

Ingredienti per 4 persone

120 g di Gesto D’Amore

1 litro di acqua

30 g di zucchero

1 bastoncino di cannella

½ baccello di vaniglia

1 limone, solo la scorza

150 g Frutti di bosco

Foglie di menta per la decorazione

Per la crema

400 ml di latte

100 ml di panna

90 gr di tuorlo d’uovo (5 uova)

100 g di zucchero

½ baccello di vaniglia

5 g di amido di mais (facoltativo)

Procedimento

Per la crema scaldate il latte con la panna e la vaniglia. Sbattete i tuorli d'uovo con lo zucchero, aggiungete l'amido, versate il liquido e cuocete il composto, mescolando costantemente, a una temperatura massima di 84°C. Filtrate la crema e lasciatela raffreddare. La pasta, bollita in acqua zuccherata con aggiunta di cannella, vaniglia e scorza di limone, sarà adagiata sulla crema inglese e i frutti di bosco. Decorate con una foglia di menta o, se piace, con qualche goccia di aceto balsamico tradizionale.

