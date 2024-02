Gesto D’Amore, crema di baccalà, zabaione salato e pomodorini confit

Gesto D’Amore con crema di baccalà e zabaione salato con pomodorini confit.

In un mondo in cui le emozioni spesso trascendono le parole, emerge un gesto d’amore universale: la preparazione di un pasto fatto in casa. In occasione della festa di San Valentino, Barilla svela i risultati di un’indagine internazionale sull’importanza della cucina come linguaggio d’amore e lancia il social contest “PASTA LOVE” per vincere “Un Gesto D’Amore”, un nuovo formato di pasta in edizione limitata.



Per partecipare al concorso, è sufficiente visitare e seguire la pagina ufficiale Instagram @barillaitalia e commentare il post utilizzando la keyword PASTALOVE. Dopo aver aggiunto il commento, il partecipante riceverà un messaggio in direct (messaggistica diretta privata della piattaforma Instagram) da @barillaitalia e, per completare la propria partecipazione, dovrà seguire le istruzioni proposte.

Ingredienti per 4 persone

320 g di Gesto D’Amore

Per la crema di baccalà

200 g di baccalà

150 g di latte

50 g di panna fresca

1 mazzo di prezzemolo

2 spicchi d'aglio

40 g di olio extravergine di oliva

Sale e pepe

Per lo zabaione

3 tuorli d'uovo

50 g di Parmigiano Reggiano

Pepe nero

Pomodori confit

Pomodori rossi n 50

1 spicchio di aglio

20 g di olio extravergine di oliva

Sale e timo fresco q.b.

2 g Zucchero a velo

Procedimento

Iniziate con la preparazione dei pomodori confit: in una teglia da forno disponete i pomodori precedentemente lavati, conditeli con sale, zucchero, olio extravergine d'oliva e timo fresco e infornate a 120° per circa 60 minuti. Naturalmente questa operazione deve essere fatta in anticipo. Nel frattempo, per la crema di baccalà, aggiungete in una padella circa tre cucchiai di olio, l'aglio tritato, il sale, un rametto di prezzemolo precedentemente lavato e non tagliato, il latte e la panna, e cuocete per circa 15 minuti a fuoco molto basso, salate e pepate. Scolate e frullate il baccalà con il resto dell’olio della ricetta per ottenere la consistenza giusta da inserire nella sac à poche. Occupatevi dello zabaione salato, sbattendo energicamente a bagnomaria i tuorli e il parmigiano, mantenendo la temperatura di 65°C circa. Dopo aver scolato la pasta a forma di cuore, riempitela con la crema di baccalà usando la sac à poche e disporli sul piatto. Solo dopo aggiungete lo zabaione con l’aiuto di un cucchiaio o meglio ancora di un sifone. Completate con germogli di crescione, pomodoro confit e pepe nero macinato al momento.

