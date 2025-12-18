Menu Apri login
Gnocchetti di castagna del Buon Ricordo: sapori di montagna con Castelmagno

Gnocchetti di farina di castagna al Castelmagno: un primo piatto della tradizione piemontese che unisce la dolcezza della castagna alla forza aromatica del grande formaggio d’alpeggio. Piatto del Buon Ricordo

Tipologia Cucina: Regionale piemontese
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 60 minuti
Calorie: 580 kcal

18 dicembre 2025 | 10:12
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Farina di castagne
    250 g
  • Farina 00
    100 g
  • Latte
    100 g
  • Uovo
    1 n
  • Sale
    qb
  • Per il condimento
  • Castelmagno Dop
    150 g
  • Latte
    100 g
  • Noce di burro
    1 n
Gli gnocchetti di farina di castagna al Castelmagno rappresentano un incontro autentico tra la cucina di montagna e la tradizione piemontese. La dolcezza naturale della castagna, addolcita dal latte e legata dall’uovo, dà vita a un impasto morbido e profumato, dalla consistenza rustica ma elegante. Una volta formati a mano, gli gnocchetti diventano la base ideale per accogliere la cremosità intensa del Castelmagno, formaggio simbolo delle valli cuneesi, capace di bilanciare con la sua sapidità il carattere gentile della castagna.

Preparazione
Per gli gnocchi
1
In una ciotola versare le due farine e mescolarle. Fare una conca al centro ed unire l’uovo, il latte ed un pizzico di sale. Lavorare l’impasto fino ad ottenere una palla liscia e lasciarlo riposare per 30 minuti coperto da un panno.
2
Trasferire l’impasto degli gnocchetti di castagne su un piano di lavoro leggermente infarinato e dividerlo in tanti pezzetti. Con le mani infarinate ricavare dei filoncini e con un coltello tagliare dei tocchetti di circa 2 cm.
3
Se si vuole si può incavare gli gnocchi di castagne per fare la classica rigatura. Mentre vengono preparati metterli su un vassoio cosparso di farina ben distanziati per evitare che si attacchino.
Per il condimento
1
Grattugiare finemente il Castelmagno per facilitarne lo scioglimento. Metterlo in un pentolino dai bordi alti e unire il latte e il burro.
2
Cuocere a fuoco basso, mescolando continuamente con una frusta, finché il formaggio non si sarà sciolto completamente e la crema non risulterà liscia e vellutata.
3
Tuffare gli gnocchetti in abbondante acqua bollente salata. Saranno cotti non appena affioreranno in superficie. Scolare e condire.

È un piatto che racconta stagioni fredde, manualità artigiana e memoria gastronomica, riconosciuto come piatto del Buon Ricordo, emblema di una cucina che valorizza ingredienti semplici e identitari.

 
 

