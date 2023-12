Gnocchetti rossi su vellutata di piselli

Gnocchetti rossi su vellutata di piselli -ricetta di @iosperiamocheceliacavo

I food influencer del network Tuduu ci presentano questa ricetta per un primo piatto da gustare durante le feste, green, anstispreco e adatto a tutte le principali restrizioni alimentari

Ingredienti

200 g di barbabietola rossa precotta

150 g di fagioli cannellini

250 g di farina senza glutine (mix per pasta o farina di riso)

Un cucchiaino di sale

200 g di pisellini finissimi in scatola

Basilico q.b.

Pistacchi q.b.

Olio Extravergine d'Oliva

Eventuale acqua di cottura gnocchi

Sale q.b

Spezie se gradite (pepe bianco e curcuma suggeriti)

Per decorare:

Granella di pistacchio

Basilico

Pistilli di zafferano

Olio

Procedimento

Per prima cosa frullare i fagioli cannellini nel mixer con le barbabietole rosse e un cucchiaino di sale. Ottenuto un composto liscio ed omogeneo, versarlo nella farina e impastare prima con la forchetta e poi con le mani. L'impasto ottenuto per realizzare gli gnocchi dovrà essere morbido e lavorabile. Sulla spianatoia infarinata procedere tagliando in sezioni l'impasto e lavorandolo in modo da ottenere dei cilindri che dovranno essere tagliati di un centimetro circa. Mentre l'acqua arriva a bollore, preparare il condimento frullando i piselli con abbondante basilico e pistacchi. Ottenuta una consistenza cremosa, aggiungere sale, olio extravergine d'oliva e spezie a piacere. L'acqua di cottura degli gnocchi va aggiunta solo se necessario per la consistenza desiderata. Quando l’acqua bolle, versare gli gnocchi e attendere qualche minuto dopo che saranno venuti a galla. Scolare e condire con la crema di piselli, decorando come suggerito o a piacimento.

