Gnocchi di patate vitelotte, gamberi e crema di tartufo bianco

Lo chef Maurizio Bambi del ristorante Bambi - la mia cucina di Genova, presenta questa ricetta tratta dalla guida TavoleDoc Liguria.

Ingredienti:

Patate vitelotte 1 kg

Sale qb • Farina 300 g

Tuorlo d’uovo 1

Per la bisque:

Cipolla 1

Carota 1

Sedano 1 costa

Teste di gambero 500 g

Brandy qb

Per la crema di tartufo bianco:

Panna 200 ml

Parmigiano reggiano 70 g

Tartufo qb

Sale qb

Per l’impiattamento:

Olio evo qb

Gamberi 4 teste e 2 interi

Sale qb

Preparazione

Preparare una pentola piuttosto ampia piena di acqua e metterla sul fuoco. Iniziare bollendo le patate nell’acqua che deve essere salata, dopodiche´, quando la cottura e` ultimata, schiacciarle e unirle a tutti gli altri ingredienti.

Impastare per bene, fino ad ottenere un amalgamato liscio e omogeneo. A questo punto, tagliare quanto ottenuto a tocchetti, sono gli gnocchi pronti per essere cotti, quando saranno terminate le altre componenti necessarie alla creazione del piatto.

Per la bisque soffriggere la cipolla, la carota e il sedano a pezzi grossi, a cui vanno aggiunte le teste di gambero. Rosolare tutto insieme per altri 4 minuti. Sfumare con del brandy che rendera` il piatto piu` gustoso e cremoso, aggiungere quindi dell’acqua e lasciare sul fuoco per circa 60 minuti.

Per la crema di tartufo bianco mettere la panna in un pentolino e farla sobbollire. Far sciogliere il parmigiano a parte e poi aggiungerlo, seguito dal tartufo. A questo punto frullare il tutto.

Per l'impiattamento prima di procedere, scaldare dell’olio extra vergine di oliva e far soffriggere 4 teste di gamberi e 2 gamberi tagliati grossolanamente. Aggiungere un mestolo di bisque e cuocere per 1 minuto. Cuocere gli gnocchi in abbondante acqua salata.

Una volta scolati, versarli in padella per saltarli e mantecarli con 2 cucchiai di crema al tartufo, precedentemente ottenuta. Procedere poi con l’impiattamento, avendo cura della presentazione finale.

