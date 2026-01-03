Gli gnocchi ripieni di Gorgonzola dolce Palzola di Andrea Mainardi

Gli gnocchi ripieni di Gorgonzola dolce Palzola rappresentano un equilibrio perfetto tra tradizione e golosità. La delicatezza dell’impasto di patate incontra la cremosità del Gorgonzola, protagonista sia nel cuore degli gnocchi sia nella salsa finale. Il burro profumato alla salvia e la nota croccante delle noci completano un piatto elegante, intenso ma armonico, ideale per valorizzare un formaggio d’eccellenza come il Gorgonzola dolce Palzola.

Preparazione

1 Lessare le patate con la buccia, pelarle e schiacciarle ancora calde. Unire l’uovo, il sale e una grattugiata di noce moscata. Incorporare la farina poco alla volta fino a ottenere un impasto morbido e lavorabile.

2 Prelevare una porzione di impasto, schiacciarla sul palmo della mano, farcire con una noce abbondante di Gorgonzola dolce Palzola, richiudere e formare una sfera. Cuocere in acqua leggermente salata finché gli gnocchi salgono a galla.

3 Nel frattempo sciogliere il burro con la salvia, aggiungere le noci spezzate. Scolare gli gnocchi e saltarli delicatamente nel condimento. A parte, scaldare dolcemente la panna e unire il Gorgonzola dolce Palzola a pezzi, mescolando fino a ottenere una salsa liscia e cremosa, senza far bollire.

4 Impiattare e completare con la salsa al gorgonzola.

