Gli gnocchi ripieni di Gorgonzola dolce Palzola di Andrea Mainardi

Gli gnocchi ripieni di Gorgonzola dolce Palzola rappresentano un equilibrio perfetto tra tradizione e golosità. La delicatezza dell’impasto di patate incontra la cremosità del Gorgonzola, protagonista sia nel cuore degli gnocchi sia nella salsa finale. Il burro profumato alla salvia e la nota croccante delle noci completano un piatto elegante, intenso ma armonico, ideale per valorizzare un formaggio d’eccellenza come il Gorgonzola dolce Palzola.
Preparazione
Lessare le patate con la buccia, pelarle e schiacciarle ancora calde. Unire l’uovo, il sale e una grattugiata di noce moscata. Incorporare la farina poco alla volta fino a ottenere un impasto morbido e lavorabile.
Prelevare una porzione di impasto, schiacciarla sul palmo della mano, farcire con una noce abbondante di Gorgonzola dolce Palzola, richiudere e formare una sfera. Cuocere in acqua leggermente salata finché gli gnocchi salgono a galla.
Nel frattempo sciogliere il burro con la salvia, aggiungere le noci spezzate. Scolare gli gnocchi e saltarli delicatamente nel condimento. A parte, scaldare dolcemente la panna e unire il Gorgonzola dolce Palzola a pezzi, mescolando fino a ottenere una salsa liscia e cremosa, senza far bollire.
Impiattare e completare con la salsa al gorgonzola.
Il Gorgonzola dolce Palzola, prodotto principe dell’azienda di Cavallirio (Novara), viene stagionato fino a 90 giorni. La maturazione avviene inizialmente in celle a raffreddamento dinamico e successivamente in modalità statica. È caratterizzato da una cremosità che si mantiene nel tempo e da un’erborinatura delicata e ben fusa nella massa, qualità che lo rendono adatto sia al consumo al cucchiaio sia all’utilizzo in cucina, anche in preparazioni calde come questa.