Gnudi al limone e pecorino in salsa di pomodoro e menta

Questa ricetta di Simonetta Capotondo, membro della Nazionale Italiana Cuochi celebra la leggerezza della tradizione: morbidi gnudi di ricotta profumati al limone, adagiati su una vivace salsa di pomodoro e menta

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 85 minuti
Calorie: 420 kcal

15 settembre 2025 | 10:30
di Simonetta Capotondo
Nazionale Italiana Cuochi
Ingredienti
Dosi per:
  • Gnudi al limone
  • Ricotta mista
    350 g
  • Pecorino Romano Dop grattugiato
    30 g
  • AddensaMi
    3 g
  • Sale
    5 g
  • Scorza di limone
    qb
  • Farina
    qb
  • Olio evo fruttato
    qb
  • Salsa di pomodoro e menta
  • Pomodoro Fior di Filetti di Puglia
    400 g
  • Menta
    50 g
  • Olio evo
    30 g
  • Sale grosso
    5 g
  • Spicchio d'aglio
    2 n
  • Finitura
  • Foglioline di menta
    qb
  • Fiori di limone
    qb
La ricetta degli Gnudi al limone con salsa di pomodoro e menta porta la firma della chef Simonetta Capotondo, membro della Nazionale Italiana Cuochi. Capotondo propone un piatto che celebra la leggerezza della tradizione: morbidi gnudi di ricotta profumati al limone, adagiati su una vivace salsa di pomodoro e menta. 

Preparazione
Gnudi al limone
1
Scolare e mescolare bene la ricotta, il pecorino, l'AddensaMi, la scorza grattugiata di limone, il sale e il pepe bianco. Successivamente lasciar riposare il composto in frigorifero per 30 minuti.
2
Trascorso questo tempo, con l'aiuto di 2 cucchiai preparare delle quenelle con l'impasto e passarle nella farina. Eliminare la farina in eccesso e disporre gli gnudi in un piatto, pronti per la cottura.
Salsa di pomodoro e menta
1
Preparare la salsa mentre l'impasto riposa nel frigo. In un mortaio, schiacciare le foglie di menta con un filo d'olio e il sale grosso. Rosolare bene in padella l'aglio in camicia schiacciato, quindi unire il pomodoro e continuare la cottura.
2
Quando la salsa sarà pronta, eliminare l'aglio e unire il pesto alla menta.
Assemblaggio finale e servizio
1
Cuocere delicatamente gli gnudi in acqua a bollore medio-basso per 3 minuti. Scolarli e passarli in una bowl con l'olio evo fruttato.
2
In un piatto versare la salsa a specchio, disporre gli gnudi e guarnire con alcune foglioline di menta e dei fiori di limone.

Un connubio di freschezza e gusto che riflette l’attenzione della chef per l’equilibrio tra tecnica e identità territoriale.

 
 

