Gnudi al limone e pecorino in salsa di pomodoro e menta

La ricetta degli Gnudi al limone con salsa di pomodoro e menta porta la firma della chef Simonetta Capotondo, membro della Nazionale Italiana Cuochi. Capotondo propone un piatto che celebra la leggerezza della tradizione: morbidi gnudi di ricotta profumati al limone, adagiati su una vivace salsa di pomodoro e menta.
Preparazione
Scolare e mescolare bene la ricotta, il pecorino, l'AddensaMi, la scorza grattugiata di limone, il sale e il pepe bianco. Successivamente lasciar riposare il composto in frigorifero per 30 minuti.
Trascorso questo tempo, con l'aiuto di 2 cucchiai preparare delle quenelle con l'impasto e passarle nella farina. Eliminare la farina in eccesso e disporre gli gnudi in un piatto, pronti per la cottura.
Salsa di pomodoro e menta
Preparare la salsa mentre l'impasto riposa nel frigo. In un mortaio, schiacciare le foglie di menta con un filo d'olio e il sale grosso. Rosolare bene in padella l'aglio in camicia schiacciato, quindi unire il pomodoro e continuare la cottura.
Quando la salsa sarà pronta, eliminare l'aglio e unire il pesto alla menta.
Assemblaggio finale e servizio
Cuocere delicatamente gli gnudi in acqua a bollore medio-basso per 3 minuti. Scolarli e passarli in una bowl con l'olio evo fruttato.
In un piatto versare la salsa a specchio, disporre gli gnudi e guarnire con alcune foglioline di menta e dei fiori di limone.
Un connubio di freschezza e gusto che riflette l’attenzione della chef per l’equilibrio tra tecnica e identità territoriale.