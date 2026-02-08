Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
domenica 08 febbraio 2026

Gorgonzola Dop e agrumi: il risotto elegante per una cena di coppia

Un risotto elegante per San Valentino: agrumi ed erbe esaltano la cremosità del Gorgonzola Dop, arricchito da pistacchi croccanti. Un primo piatto sensuale e profumato, perfetto per una cena romantica

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 40 minuti
Calorie: 520 kcal

08 febbraio 2026 | 10:30
Gorgonzola Dop e agrumi: il risotto elegante per una cena di coppia

Un risotto elegante per San Valentino: agrumi ed erbe esaltano la cremosità del Gorgonzola Dop, arricchito da pistacchi croccanti. Un primo piatto sensuale e profumato, perfetto per una cena romantica

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 40 minuti
Calorie: 520 kcal
08 febbraio 2026 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Riso Carnaroli
    350 g
  • Gorgonzola Dop
    150 g
  • Brodo vegetale
    1000 ml
  • Arance bio
    3 n
  • Limone bio
    1 n
  • Pistacchi
    130 g
  • Aceto di vino bianco
    15 ml
  • Scalogno
    1 n
  • Curcuma in polvere
    qb
  • Olio evo
    qb
  • Sale
    qb
  • Pepe
    qb
  • Timo
    qb
Per San Valentino, il 14 febbraio, la tavola diventa uno dei luoghi privilegiati in cui celebrare l’amore romantico. Che si tratti di una cena intima in casa o di un appuntamento al ristorante, l’atmosfera è parte integrante dell’esperienza: luce soffusa, musica di sottofondo e piatti capaci di coinvolgere i sensi. Non è solo una questione di suggestione: il legame tra cibo ed eros è oggi riconosciuto anche dalla scienza e trova nel Gorgonzola Dop uno dei suoi interpreti più affascinanti.

Preparazione
1
Grattugiate la scorza delle arance ed estraete il succo con l'aiuto di uno spremiagrumi.
2
Tritate grossolanamente i pistacchi e teneteli da parte.
3
In una casseruola, fate rosolare lo scalogno tritato con un filo d'olio EVO. Aggiungete il riso e tostatelo per un paio di minuti. Aggiungere mestoli di brodo bollente fino a metà cottura.
4
Versare il succo d'arancia, la curcuma e alcune foglie di timo. Terminare la cottura e, quando il risotto è pronto, aggiustare di sale e pepe.
5
Togliere dal fuoco, aggiungere il cucchiaio di aceto e incorporare il Gorgonzola DOP.
6
Servire guarnendo il risotto con i pistacchi, la scorza d'arancia e di limone e le foglie di timo.

Tra gli alimenti in grado di stimolare il desiderio, infatti, il Gorgonzola Dop si distingue per la presenza di feniletilamina, la stessa sostanza che il cervello produce quando ci si innamora, e di tirosina, che favorisce la produzione di dopamina, fondamentale nei meccanismi del piacere. A rendere questo formaggio erborinato ancora più seducente sono il suo aroma intenso e inconfondibile, dovuto all’acido valerianico – affine a un feromone femminile – e la sua consistenza morbida e avvolgente, capace di appagare gusto, olfatto e tatto.

risotto Gorgonzola Dop risotto agli agrumi primo piatto San Valentino ricetta romantica cucina italiana risotto cremoso formaggio erborinato pistacchi cena di coppia ricetta gourmet
 
