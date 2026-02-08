Gorgonzola Dop e agrumi: il risotto elegante per una cena di coppia

Per San Valentino, il 14 febbraio, la tavola diventa uno dei luoghi privilegiati in cui celebrare l’amore romantico. Che si tratti di una cena intima in casa o di un appuntamento al ristorante, l’atmosfera è parte integrante dell’esperienza: luce soffusa, musica di sottofondo e piatti capaci di coinvolgere i sensi. Non è solo una questione di suggestione: il legame tra cibo ed eros è oggi riconosciuto anche dalla scienza e trova nel Gorgonzola Dop uno dei suoi interpreti più affascinanti.

Preparazione 1 Grattugiate la scorza delle arance ed estraete il succo con l'aiuto di uno spremiagrumi. 2 Tritate grossolanamente i pistacchi e teneteli da parte. 3 In una casseruola, fate rosolare lo scalogno tritato con un filo d'olio EVO. Aggiungete il riso e tostatelo per un paio di minuti. Aggiungere mestoli di brodo bollente fino a metà cottura. 4 Versare il succo d'arancia, la curcuma e alcune foglie di timo. Terminare la cottura e, quando il risotto è pronto, aggiustare di sale e pepe. 5 Togliere dal fuoco, aggiungere il cucchiaio di aceto e incorporare il Gorgonzola DOP. 6 Servire guarnendo il risotto con i pistacchi, la scorza d'arancia e di limone e le foglie di timo.

Tra gli alimenti in grado di stimolare il desiderio, infatti, il Gorgonzola Dop si distingue per la presenza di feniletilamina, la stessa sostanza che il cervello produce quando ci si innamora, e di tirosina, che favorisce la produzione di dopamina, fondamentale nei meccanismi del piacere. A rendere questo formaggio erborinato ancora più seducente sono il suo aroma intenso e inconfondibile, dovuto all’acido valerianico – affine a un feromone femminile – e la sua consistenza morbida e avvolgente, capace di appagare gusto, olfatto e tatto.