Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
domenica 30 novembre 2025  | aggiornato alle 13:19

Guancia di manzo al vino rosso: tecnica e ricetta passo dopo passo

Guancia di manzo cotta lentamente in vino, brodo e aromi fino a ottenere una carne morbida e glassata, servita su un purè di patate cremoso e profumato alla noce moscata. Un piatto ricco, perfetto per occasioni speciali

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Secondo di carne
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 300 minuti
Calorie: 580 kcal

30 novembre 2025 | 10:00
30 novembre 2025 | 10:00
 
di Matteo Turcato
Foresteria Cavicchioli - San Prospero (Mo)
Ingredienti
Dosi per:
  • Per la guancia di manzo
  • Guancia di Manzo
    4 n
  • Carote
    200 g
  • Cipolle
    200 g
  • Sedano
    200 g
  • Aromi (alloro, rosmarino, salvia e timo)
    qb
  • Spicchio d'aglio
    1 n
  • Pepe
    qb
  • Sale
    qb
  • Vino rosso
    500 ml
  • Brodo (vegetale o di manzo)
    1000 ml
  • Per il purè
  • Patate
    800 g
  • Latte
    200 ml
  • Burro
    200 g
  • Sale
    qb
  • Noce moscata
    qb
  • In abbinamento
  • Vigna del Cristo Lambrusco di Sorbara Doc
    qb
La guancia brasata su purè di patate è un piatto ricco e avvolgente, che valorizza uno dei tagli più gustosi del manzo grazie a una lunga cottura lenta. Le guance, una volta ben asciugate e rosolate, sviluppano una crosticina dorata che trattiene i succhi e prepara la base del loro sapore. Le verdure - carote, cipolle e sedano - aggiunte a pezzi grossi, arricchiscono il fondo di cottura e, dopo la sfumatura con il vino rosso, contribuiscono alla formazione di una salsa profonda e intensa. Coperte con brodo caldo e aromi freschi, le guance cuociono per almeno quattro ore a fuoco dolce, girate con delicatezza per mantenere la loro struttura. Quando il cucchiaio affonda facilmente nella carne, la cottura è perfetta. Il fondo viene filtrato e fatto ridurre fino a diventare una salsa densa e lucida, perfetta per glassare la carne e darle un aspetto brillante e appetitoso.

Preparazione
Per la guancia di manzo
1
Parare le guance e asciugarle bene, dopodiché sigillare bene da tutti i lati con l'aiuto di un filo d'olio in una casseruola.
2
Una volta rosolate per bene vanno aggiunte le verdure tagliate in pezzi grossi una volta rosolate si sfuma con il vino per deglassare il fondo della pentola.
3
Aggiungere il brodo fino a ricoprire le guance aggiungere il mazzetto aromatico e coprire adeguatamente, mantenere il fuoco basso e cuocere lentamente per almeno 4h girandole con delicatezza ogni 30 min. Controllare la cottura con un cucchiaio se affonda le guance sono pronte.
4
Una volta terminata la cottura andranno rimosse le guance, filtrare il brodo/fondo di cottura con un colino, bisogna farlo ridurre di 3/4.
5
Rimettere le guance nella salsa ben addensata e glassarle aggiustandole di sale. Nel momento di servirle aggiungere una noce di burro nella salsa (opzionale) per renderla lucida e setosa.
Per il purè
1
Bollire le patate in abbondante acqua salata finché non risultano morbide all'interno. Pelare le patate e schiacciare con uno schiaccia patate, per un risultato migliore passarle al setaccio. Nel mentre far bollire il latte con un pizzico di sale.
2
Mettere le patate setacciate in una pentola e farle asciugare da sole a fuoco basso, aggiungere 3/4del burro tagliato a cubetti piano piano, una volta assorbito il burro iniziare ad aggiungere il latte fino a consistenza voluta.
3
Togliere dal fuoco e aggiungere sale e noce moscata, mescolando con una frusta aggiungere il burro restante. Per un tocco più saporito aggiungere una manciata di Parmigiano Reggiano.

Il piatto è completato da un purè di patate morbido e vellutato. Le patate vengono lessate, pelate e passate finemente, poi mantecate con latte caldo, burro e un tocco di noce moscata. Il risultato è una base cremosa che accoglie la guancia brasata e ne esalta la morbidezza.

 

© Riproduzione riservata

 
guancia brasata guancia di manzo brasato al vino rosso purè di patate ricetta gourmet cottura lenta carne tenera fondo di cottura ricetta chef secondo piatto foresteria cavicchioliMatteo Turcato
 
