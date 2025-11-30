Guancia di manzo al vino rosso: tecnica e ricetta passo dopo passo

La guancia brasata su purè di patate è un piatto ricco e avvolgente, che valorizza uno dei tagli più gustosi del manzo grazie a una lunga cottura lenta. Le guance, una volta ben asciugate e rosolate, sviluppano una crosticina dorata che trattiene i succhi e prepara la base del loro sapore. Le verdure - carote, cipolle e sedano - aggiunte a pezzi grossi, arricchiscono il fondo di cottura e, dopo la sfumatura con il vino rosso, contribuiscono alla formazione di una salsa profonda e intensa. Coperte con brodo caldo e aromi freschi, le guance cuociono per almeno quattro ore a fuoco dolce, girate con delicatezza per mantenere la loro struttura. Quando il cucchiaio affonda facilmente nella carne, la cottura è perfetta. Il fondo viene filtrato e fatto ridurre fino a diventare una salsa densa e lucida, perfetta per glassare la carne e darle un aspetto brillante e appetitoso.

Preparazione Per la guancia di manzo 1 Parare le guance e asciugarle bene, dopodiché sigillare bene da tutti i lati con l'aiuto di un filo d'olio in una casseruola. 2 Una volta rosolate per bene vanno aggiunte le verdure tagliate in pezzi grossi una volta rosolate si sfuma con il vino per deglassare il fondo della pentola. 3 Aggiungere il brodo fino a ricoprire le guance aggiungere il mazzetto aromatico e coprire adeguatamente, mantenere il fuoco basso e cuocere lentamente per almeno 4h girandole con delicatezza ogni 30 min. Controllare la cottura con un cucchiaio se affonda le guance sono pronte. 4 Una volta terminata la cottura andranno rimosse le guance, filtrare il brodo/fondo di cottura con un colino, bisogna farlo ridurre di 3/4. 5 Rimettere le guance nella salsa ben addensata e glassarle aggiustandole di sale. Nel momento di servirle aggiungere una noce di burro nella salsa (opzionale) per renderla lucida e setosa. Per il purè 1 Bollire le patate in abbondante acqua salata finché non risultano morbide all'interno. Pelare le patate e schiacciare con uno schiaccia patate, per un risultato migliore passarle al setaccio. Nel mentre far bollire il latte con un pizzico di sale. 2 Mettere le patate setacciate in una pentola e farle asciugare da sole a fuoco basso, aggiungere 3/4del burro tagliato a cubetti piano piano, una volta assorbito il burro iniziare ad aggiungere il latte fino a consistenza voluta. 3 Togliere dal fuoco e aggiungere sale e noce moscata, mescolando con una frusta aggiungere il burro restante. Per un tocco più saporito aggiungere una manciata di Parmigiano Reggiano.

Il piatto è completato da un purè di patate morbido e vellutato. Le patate vengono lessate, pelate e passate finemente, poi mantecate con latte caldo, burro e un tocco di noce moscata. Il risultato è una base cremosa che accoglie la guancia brasata e ne esalta la morbidezza.