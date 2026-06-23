Gusto e salute nel piatto: l’insalata di legumi con Bavaria Blu di Riccardo De Pra

Quando il tepore risveglia la voglia di piatti freschi, leggeri ma nutrienti, i legumi si confermano protagonisti della tavola. Versatili, equilibrati e profondamente radicati nella tradizione culinaria italiana, questi ingredienti preziosi si rivelano perfetti per chi desidera mangiare in modo sano senza rinunciare alla creatività in cucina.
Preparazione
Mettere a bagno i ceci e i fagioli la notte precedente. Successivamente cuocerli in acqua fredda, aggiungendo il sale solo dopo che l’acqua ha raggiunto il bollore. Proseguire la cottura fino a completa morbidezza.
Bollire le carotine in acqua bollente per 6 minuti e i piselli per 2 minuti.
Tagliare i pomodori ciliegini in quattro e scottarli in padella con un filo d’olio per 30 secondi.
Mescolare tutti gli ingredienti e condire con olio extravergine, salsa di soia, Aceto Balsamico di Modena Igp e pepe a piacere.
Aggiungere il formaggio Bavaria Blu tagliato a cubetti per un tocco finale cremoso e leggermente erborinato.
Con la ricetta Insalata bilanciata di legumi con formaggio cremoso leggermente erborinato lo chef della montagna Riccardo De Pra firma un’interpretazione che coniuga la genuinità di prodotti di qualità con l’eleganza della gastronomia d’autore, regalando un’esperienza sensoriale perfetta.