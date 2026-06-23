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martedì 23 giugno 2026  | aggiornato alle 12:15 | 119950 articoli pubblicati

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Gusto e salute nel piatto: l’insalata di legumi con Bavaria Blu di Riccardo De Pra

Un’insalata ricca e bilanciata con ceci, fagioli, piselli, carote e pomodorini, arricchita dal gusto cremoso e leggermente erborinato del Bavaria Blu. Fresca, nutriente e perfetta per la bella stagione

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Bassa
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 110 minuti
Calorie: 410 kcal

23 giugno 2026 | 10:30
Gusto e salute nel piatto: l’insalata di legumi con Bavaria Blu di Riccardo De Pra
Gusto e salute nel piatto: l’insalata di legumi con Bavaria Blu di Riccardo De Pra

Gusto e salute nel piatto: l’insalata di legumi con Bavaria Blu di Riccardo De Pra

Un’insalata ricca e bilanciata con ceci, fagioli, piselli, carote e pomodorini, arricchita dal gusto cremoso e leggermente erborinato del Bavaria Blu. Fresca, nutriente e perfetta per la bella stagione

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Bassa
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 110 minuti
Calorie: 410 kcal
23 giugno 2026 | 10:30
 
di Riccardo De Pra
Ristorante Dolada
Ingredienti
Dosi per:
  • Ceci
    100 g
  • Fagioli “Mame Alpago” (tipo borlotti)
    100 g
  • Fagioli zalet
    100 g
  • Piselli freschi
    100 g
  • Carote piccole
    4 n
  • Formaggio Bavaria Blu
    80 g
  • Baccelli di piselli freschi
    4 n
  • Pomodori ciliegini
    5 n
  • Olio evo
    qb
  • Salsa di soia
    qb
  • Aceto Balsamico di Modena Igp
    qb
  • Pepe
    qb
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Martini Frozen
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Bonduelle
Sagna

Quando il tepore risveglia la voglia di piatti freschi, leggeri ma nutrienti, i legumi si confermano protagonisti della tavola. Versatili, equilibrati e profondamente radicati nella tradizione culinaria italiana, questi ingredienti preziosi si rivelano perfetti per chi desidera mangiare in modo sano senza rinunciare alla creatività in cucina.

Preparazione
1
Mettere a bagno i ceci e i fagioli la notte precedente. Successivamente cuocerli in acqua fredda, aggiungendo il sale solo dopo che l’acqua ha raggiunto il bollore. Proseguire la cottura fino a completa morbidezza.
2
Bollire le carotine in acqua bollente per 6 minuti e i piselli per 2 minuti.
3
Tagliare i pomodori ciliegini in quattro e scottarli in padella con un filo d’olio per 30 secondi.
4
Mescolare tutti gli ingredienti e condire con olio extravergine, salsa di soia, Aceto Balsamico di Modena Igp e pepe a piacere.
5
Aggiungere il formaggio Bavaria Blu tagliato a cubetti per un tocco finale cremoso e leggermente erborinato.

Con la ricetta Insalata bilanciata di legumi con formaggio cremoso leggermente erborinato lo chef della montagna Riccardo De Pra firma un’interpretazione che coniuga la genuinità di prodotti di qualità con l’eleganza della gastronomia d’autore, regalando un’esperienza sensoriale perfetta.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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