Hamburger di mare: ricetta gourmet con tonno, baccalà e gamberi rossi

L’Hamburger di tonno, gamberi e baccalà firmato dagli chef Stefano Masanti e Stefano Ciabarri è una reinterpretazione gourmet del classico burger, costruita interamente sul mondo del mare. Il tonno tritato al coltello resta protagonista grazie a una cottura rapida che lo mantiene rosato e succoso, mentre la maionese ai gamberi rossi aggiunge intensità e una nota iodica elegante. A rendere il panino ancora più originale ci pensano la verza marinata, fresca e leggermente acidula, e il “bacon” di pelle di baccalà, croccante e saporito, che sostituisce la versione tradizionale di carne con un elemento marino sorprendente. La crema di baccalà e patate completa il tutto con una consistenza morbida e avvolgente.

Preparazione Verza marinata 1 Scottare le verze in acqua bollente quindi raffreddare in acqua e ghiaccio. Portare a ebollizione l’aceto con il vino e fare ridurre ad un terzo del volume. Aggiungere il sale e lasciare raffreddare. Disporre le verze in un vaso e coprire con il liquido. Lasciare macerare per almeno 4 giorni in frigorifero prima di utilizzare. “Bacon” di baccalà 1 Lavare bene la pelle del pesce con acqua fredda. Asciugare bene e sovrapporre una sull’altra. Congelare. Affettare la pelle allo spessore di ½ millimetro. Stendere su una placca ed asciugare in forno a 90 °C per 3 ore. Lasciare raffreddare e quindi friggere. Maionese di gamberi rossi 1 Unire tutti gli ingredienti in un frullatore a tazza. Azionare fino a ottenere un composto liscio e omogeneo. Trasferire in un vaso a chiusura ermetica e conservare in frigorifero per non più di un giorno. Crema di baccalà 1 Versare il latte in un frullatore a tazza, aggiungere il baccalà cotto e azionare fino ad ottenere una crema liscia. Legare con la patate lesse schiacciate e regolare di sale e pepe. Hamburger di tonno 1 Insaporire il tonno tagliato con sale e pepe. Dividere il pesce in quattro parti e formare gli hamburger. Spennellarli su ambo i lati con un filo di olio (e cuocerli brevemente sulla piastra (2 minuti per lato) tenendoli semi-crudi. Finitura e presentazione 1 Tagliare i panini a metà, spennellare le superficie interne con dell’olio extravergine di oliva e passarli sulla piastra per 1 minuto. Spalmare l’interno della metà superiore del panino con la maionese di gamberi rossi. Procedere allo stesso modo con la parte inferiore utilizzando invece la crema di baccalà. 2 Adagiare l’hamburger sopra la crema di baccalà, aggiungere la verza marinata e poi il “bacon” di pelle di baccalà. Chiudere il tutto con la parte superiore del panino. Servire subito.

Servito in un pan brioche leggermente tostato e accompagnato da chips di topinambur, questo hamburger unisce tecnica, consistenze e contrasti in un piatto raffinato, perfetto per chi cerca una cucina creativa di mare dall’anima contemporanea.