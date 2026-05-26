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martedì 26 maggio 2026  | aggiornato alle 17:38 | 119439 articoli pubblicati

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Hamburger di mare: ricetta gourmet con tonno, baccalà e gamberi rossi

Hamburger gourmet di mare con tonno semi-crudo, maionese ai gamberi rossi, crema di baccalà, verza marinata e croccante “bacon” di pelle di baccalà servito in pan brioche tostato

Tipologia Cucina: Contemporanea
Categoria: Piatto unico
Difficoltà: Media
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 300 minuti
Calorie: 580 kcal

26 maggio 2026 | 10:30
Hamburger di mare: ricetta gourmet con tonno, baccalà e gamberi rossi
Hamburger di mare: ricetta gourmet con tonno, baccalà e gamberi rossi

Hamburger di mare: ricetta gourmet con tonno, baccalà e gamberi rossi

Hamburger gourmet di mare con tonno semi-crudo, maionese ai gamberi rossi, crema di baccalà, verza marinata e croccante “bacon” di pelle di baccalà servito in pan brioche tostato

Tipologia Cucina: Contemporanea
Categoria: Piatto unico
Difficoltà: Media
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 300 minuti
Calorie: 580 kcal
26 maggio 2026 | 10:30
 
di Stefano Masanti e Stefano Ciabarri
Ingredienti
Dosi per:
  • Hamburger di tonno
  • Tonno di ottima qualità tritato al coltello
    600 g
  • Sale e pepe
    qb
  • Verza marinata
  • Foglie di verza
    4 n
  • Vnio bianco
    100 g
  • Aceto di Xerez
    100 g
  • Zucchero grezzo di canna
    30 g
  • Sale
    5 g
  • “Bacon” di baccalà
  • Pelle di baccalà
    300 g
  • Olio di girasole per friggere
    qb
  • Maionese di gamberi rossi
  • Maionese moderna base
    250 g
  • Corallo di gamberi rossi
    150 g
  • Ketchup
    50 g
  • Senape fine in polvere
    10 g
  • Olio evo
    qb
  • Sale
    qb
  • Gomma xantana
    1 g
  • gomma xantana
  • Baccalà cotto a vapore
    50 g
  • Patate lessate
    40 g
  • Latte
    30 g
  • Sale e pepe
    qb
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L’Hamburger di tonno, gamberi e baccalà firmato dagli chef Stefano Masanti e Stefano Ciabarri è una reinterpretazione gourmet del classico burger, costruita interamente sul mondo del mare. Il tonno tritato al coltello resta protagonista grazie a una cottura rapida che lo mantiene rosato e succoso, mentre la maionese ai gamberi rossi aggiunge intensità e una nota iodica elegante. A rendere il panino ancora più originale ci pensano la verza marinata, fresca e leggermente acidula, e il “bacon” di pelle di baccalà, croccante e saporito, che sostituisce la versione tradizionale di carne con un elemento marino sorprendente. La crema di baccalà e patate completa il tutto con una consistenza morbida e avvolgente.

Preparazione
Verza marinata
1
Scottare le verze in acqua bollente quindi raffreddare in acqua e ghiaccio. Portare a ebollizione l’aceto con il vino e fare ridurre ad un terzo del volume. Aggiungere il sale e lasciare raffreddare. Disporre le verze in un vaso e coprire con il liquido. Lasciare macerare per almeno 4 giorni in frigorifero prima di utilizzare.
“Bacon” di baccalà
1
Lavare bene la pelle del pesce con acqua fredda. Asciugare bene e sovrapporre una sull’altra. Congelare. Affettare la pelle allo spessore di ½ millimetro. Stendere su una placca ed asciugare in forno a 90 °C per 3 ore. Lasciare raffreddare e quindi friggere.
Maionese di gamberi rossi
1
Unire tutti gli ingredienti in un frullatore a tazza. Azionare fino a ottenere un composto liscio e omogeneo. Trasferire in un vaso a chiusura ermetica e conservare in frigorifero per non più di un giorno.
Crema di baccalà
1
Versare il latte in un frullatore a tazza, aggiungere il baccalà cotto e azionare fino ad ottenere una crema liscia. Legare con la patate lesse schiacciate e regolare di sale e pepe.
Hamburger di tonno
1
Insaporire il tonno tagliato con sale e pepe. Dividere il pesce in quattro parti e formare gli hamburger. Spennellarli su ambo i lati con un filo di olio (e cuocerli brevemente sulla piastra (2 minuti per lato) tenendoli semi-crudi.
Finitura e presentazione
1
Tagliare i panini a metà, spennellare le superficie interne con dell’olio extravergine di oliva e passarli sulla piastra per 1 minuto. Spalmare l’interno della metà superiore del panino con la maionese di gamberi rossi. Procedere allo stesso modo con la parte inferiore utilizzando invece la crema di baccalà.
2
Adagiare l’hamburger sopra la crema di baccalà, aggiungere la verza marinata e poi il “bacon” di pelle di baccalà. Chiudere il tutto con la parte superiore del panino. Servire subito.

Servito in un pan brioche leggermente tostato e accompagnato da chips di topinambur, questo hamburger unisce tecnica, consistenze e contrasti in un piatto raffinato, perfetto per chi cerca una cucina creativa di mare dall’anima contemporanea.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
hamburger di tonno burger gourmet di mare hamburger di pesce tonno semi crudo maionese ai gamberi rossi crema di baccalà bacon di baccalàStefano Masanti Stefano Ciabarri
 
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