Hot dog con carote di Ciccio Sultano per Krug

Un piatto sorprendente in cui la carota diventa la protagonista assoluta, trasformata in un “hot dog vegetale” dalla consistenza masticabile e dal gusto umami, grazie a una lenta cottura e a una glassatura ricca di aromi. Le carote di Ispica Igt vengono prima cotte sottovuoto con burro affumicato, curry e fiore di finocchio, poi grigliate e glassate con funghi e shoyu di carrube, fino a ottenere una consistenza intensa e carnosa.

Preparazione Carota hot dog 1 Sbucciare e cuocere le carote sottovuoto a 90 °C per 1 ora con burro affumicato, semi di finocchio, curry e fiocchi di sale. 2 Estrarre le carote dai sacchetti e cuocerle lentamente sul barbecue per 30 minuti. 3 Glassare le carote con la glassa di funghi e lo shoyu, poi metterle in essiccatore per 3 ore, girandole ogni 30 minuti fino a ottenere una consistenza masticabile. Panini per hot dog 1 In una planetaria, mescolare farina, acqua e lievito e impastare per 1 minuto. Aggiungere sale, zucchero, miele e uovo e lavorare fino a ottenere un impasto liscio. 2 Lasciare riposare in frigorifero per 2 ore in un contenitore coperto. 3 Dividere in 8 pezzi da 70 g, dare forma a piccoli filoncini e far lievitare altre 2 ore. 4 Spennellare con olio evo e semi di sesamo e cuocere a 180 °C per 15 minuti. Finitura e impiattamento 1 Comporre il carrot hot dog tagliando i panini e mettendo un po’ di cipolle stufate sotto. Posizionare la carota sopra, aggiungere la salsa di pomodoro e la senape fatta in casa. Servire su un piatto da portata.

Il tutto è servito in un panino artigianale al sesamo, accompagnato da cipolle stufate, ketchup e senape fatti in casa. Un piatto ironico e raffinato che esalta la semplicità vegetale con la complessità dello Champagne Krug Grande Cuvée 173, in un connubio tra eleganza e creatività.