Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 19 novembre 2025  | aggiornato alle 11:50 | 115819 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Molino Paolo Mariani
Parmigiano Reggiano

Hot dog con carote di Ciccio Sultano per Krug

La carota diventa gourmet con l'Hot dog alle carote di Ciccio Sultano: un piatto umami e affumicato, servito in panino artigianale e abbinato a Krug Grande Cuvée 172, dove semplicità e raffinatezza si incontrano in equilibrio

Tipologia Cucina: Creativa / Gourmet
Categoria: Secondo
Difficoltà: Media
Costo: Media
Tempo di preparazione: 60 minuti
Calorie: 520 kcal

19 novembre 2025 | 10:50
Hot dog con carote di Ciccio Sultano per Krug

La carota diventa gourmet con l'Hot dog alle carote di Ciccio Sultano: un piatto umami e affumicato, servito in panino artigianale e abbinato a Krug Grande Cuvée 172, dove semplicità e raffinatezza si incontrano in equilibrio

19 novembre 2025 | 10:50
 
di Ciccio Sultano
Ristorante Duomo - Ragusa Ibla
Ingredienti
Dosi per:
  • Per l'hot dog
  • carote di Ispica IGT
    4 n
  • burro affumicato
    30 g
  • shoyu di carrube
    10 g
  • glassa di funghi
    50 g
  • fiore di finocchio
    5 g
  • curry
    2 g
  • Per il panino
  • farina manitoba
    450 g
  • acqua
    200 ml
  • burro
    60 g
  • zucchero
    30 g
  • lievito
    12 g
  • uovo
    1 n
  • sale
    10 g
  • miele d’acacia
    5 g
  • olio extravergine d’oliva
    10 g
  • semi di sesamo
    20 g
  • Cipolle stufate
    qb
  • Ketchup di pomodoro
    qb
  • Senape
    qb
  • In abbinamento
  • Krug Grande Cuvée 173ème Édition
    qb
Un piatto sorprendente in cui la carota diventa la protagonista assoluta, trasformata in un “hot dog vegetale” dalla consistenza masticabile e dal gusto umami, grazie a una lenta cottura e a una glassatura ricca di aromi. Le carote di Ispica Igt vengono prima cotte sottovuoto con burro affumicato, curry e fiore di finocchio, poi grigliate e glassate con funghi e shoyu di carrube, fino a ottenere una consistenza intensa e carnosa.

Preparazione
Carota hot dog
1
Sbucciare e cuocere le carote sottovuoto a 90 °C per 1 ora con burro affumicato, semi di finocchio, curry e fiocchi di sale.
2
Estrarre le carote dai sacchetti e cuocerle lentamente sul barbecue per 30 minuti.
3
Glassare le carote con la glassa di funghi e lo shoyu, poi metterle in essiccatore per 3 ore, girandole ogni 30 minuti fino a ottenere una consistenza masticabile.
Panini per hot dog
1
In una planetaria, mescolare farina, acqua e lievito e impastare per 1 minuto. Aggiungere sale, zucchero, miele e uovo e lavorare fino a ottenere un impasto liscio.
2
Lasciare riposare in frigorifero per 2 ore in un contenitore coperto.
3
Dividere in 8 pezzi da 70 g, dare forma a piccoli filoncini e far lievitare altre 2 ore.
4
Spennellare con olio evo e semi di sesamo e cuocere a 180 °C per 15 minuti.
Finitura e impiattamento
1
Comporre il carrot hot dog tagliando i panini e mettendo un po’ di cipolle stufate sotto. Posizionare la carota sopra, aggiungere la salsa di pomodoro e la senape fatta in casa. Servire su un piatto da portata.

Il tutto è servito in un panino artigianale al sesamo, accompagnato da cipolle stufate, ketchup e senape fatti in casa. Un piatto ironico e raffinato che esalta la semplicità vegetale con la complessità dello Champagne Krug Grande Cuvée 173, in un connubio tra eleganza e creatività.

 

© Riproduzione riservata

 
carota di Ispica hot dog carote ricetta gourmet cucina stellata Krug Grande Cuvée umami ricetta con carote ChampagneCiccio Sultano
 
