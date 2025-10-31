I golosi Pizza Muffin di Ar.pa Lieviti

Soffici, saporiti e irresistibilmente profumati, i Pizza Muffin Ar.pa Lieviti sono una versione originale e sfiziosa della classica pizza, perfetta per aperitivi, buffet o cene informali. Preparati con il Lievito S. Gennaro Pizza e Salati Ar.pa, non richiedono tempi di lievitazione e sono pronti in poco più di mezz’ora. Il loro cuore morbido di pomodoro e mozzarella, arricchito dal profumo dell’origano e dall’aroma dell’olio extravergine d’oliva, li rende uno snack salato irresistibile per grandi e piccoli.

Preparazione 1 In una ciotola capiente versate la farina e unite l’acqua a temperatura ambiente, l’olio extravergine d’oliva, il sale e una bustina di Lievito S. Gennaro Pizza e Salati Ar.pa. Mescolate con un cucchiaio di legno, quindi continuate a lavorare l’impasto con le mani fino a ottenere un composto morbido, liscio e omogeneo. 2 Rivestite una teglia con carta da forno e stendete l’impasto in un rettangolo regolare. Distribuite sulla superficie la passata di pomodoro, insaporita a piacere con un pizzico di sale e origano, e aggiungete la mozzarella tagliata a cubetti. Arrotolate l’impasto su sé stesso partendo dal lato più lungo, in modo da ottenere un rotolo compatto. 3 Con un coltello affilato tagliate il rotolo in piccoli cilindretti di circa 5 cm di spessore. Sistemate ogni rotolino all’interno di uno stampo da muffin leggermente unto o foderato con pirottini, lasciando un po’ di spazio per la lievitazione in cottura. 4 Infornate in modalità statica a 200 °C e cuocete per circa 15 minuti, o comunque fino a quando i rotolini risulteranno dorati in superficie e la mozzarella ben fusa.

Facili da realizzare, questi muffin salati uniscono la semplicità della pizza fatta in casa alla praticità delle monoporzioni.