Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 31 ottobre 2025  | aggiornato alle 10:55 | 115408 articoli pubblicati

I golosi Pizza Muffin di Ar.pa Lieviti

Una ricetta che è un'idea diversa dal solito per un antipasto sfizioso. Questi muffin soffici, saporiti e profumati sono una versione originale della classica pizza, perfetta per aperitivi o cene informali

31 ottobre 2025 | 10:30
I golosi Pizza Muffin di Ar.pa Lieviti

31 ottobre 2025 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
Soffici, saporiti e irresistibilmente profumati, i Pizza Muffin Ar.pa Lieviti sono una versione originale e sfiziosa della classica pizza, perfetta per aperitivi, buffet o cene informali. Preparati con il Lievito S. Gennaro Pizza e Salati Ar.pa, non richiedono tempi di lievitazione e sono pronti in poco più di mezz’ora. Il loro cuore morbido di pomodoro e mozzarella, arricchito dal profumo dell’origano e dall’aroma dell’olio extravergine d’oliva, li rende uno snack salato irresistibile per grandi e piccoli.

Preparazione
1
In una ciotola capiente versate la farina e unite l’acqua a temperatura ambiente, l’olio extravergine d’oliva, il sale e una bustina di Lievito S. Gennaro Pizza e Salati Ar.pa. Mescolate con un cucchiaio di legno, quindi continuate a lavorare l’impasto con le mani fino a ottenere un composto morbido, liscio e omogeneo.
2
Rivestite una teglia con carta da forno e stendete l’impasto in un rettangolo regolare. Distribuite sulla superficie la passata di pomodoro, insaporita a piacere con un pizzico di sale e origano, e aggiungete la mozzarella tagliata a cubetti. Arrotolate l’impasto su sé stesso partendo dal lato più lungo, in modo da ottenere un rotolo compatto.
3
Con un coltello affilato tagliate il rotolo in piccoli cilindretti di circa 5 cm di spessore. Sistemate ogni rotolino all’interno di uno stampo da muffin leggermente unto o foderato con pirottini, lasciando un po’ di spazio per la lievitazione in cottura.
4
Infornate in modalità statica a 200 °C e cuocete per circa 15 minuti, o comunque fino a quando i rotolini risulteranno dorati in superficie e la mozzarella ben fusa.

Facili da realizzare, questi muffin salati uniscono la semplicità della pizza fatta in casa alla praticità delle monoporzioni.

 
 
 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Halloween Pizza Muffin Ar.pa Lieviti
 
