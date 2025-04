Insalata bilanciata di legumi con formaggio leggermente erborinato

Mettere a bagno i ceci e i fagioli la notte precedente. Successivamente cuocerli in acqua fredda, aggiungendo il sale solo dopo che l’acqua ha raggiunto il bollore. Proseguire la cottura fino a completa morbidezza.

2

Bollire le carotine in acqua bollente per 6 minuti e i piselli per 2 minuti.