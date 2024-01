Insalata con misticanza, fichi, scalogno e aceto balsamico

Insalata con Misticanza, fichi e dressing allo scalogno e aceto balsamico

Gennaio è il mese dedicato alla promozione di uno stile di vita vegano. Per questo Planet Farms, azienda agritech specializzata nella produzione di insalate baby leaf ci propone questa ricetta.

Ingredienti:

80 g di Misticanza Planet Farms

2 fichi

20 g di mix di semi

1 scalogno

Aceto Balsamico

Sale e olio q.b.

Procedimento

Sbucciare lo scalogno e tagliarlo in quarti. Preriscaldare il forno a 200°C e, in una terrina, rosolare con olio d'oliva, sale e pepe per 25-30 minuti.

Una volta pronto, versare lo scalogno in una ciotola e aggiungere un po' di acqua, di aceto balsamico e olio d'oliva. Frullare il tutto con un mixer a immersione fino a ottenere una consistenza simile a una salsa.

Tagliare i fichi in quarti e in una padella tostare il mix di semi.

Disporre la Misticanza nel piatto e aggiungere i fichi, il mix di semi e il dressing allo scalogno e aceto balsamico.

Infine, condire l’insalata a piacimento ed eventualmente, per renderla ancora più gustosa, aggiungere un'alternativa vegetale al formaggio.

