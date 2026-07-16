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Giovedì 16 luglio 202610:30117.674 articoli pubblicati

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FACILE E GUSTOSA

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Insalata di burrata, pesche grigliate e mandorle: la ricetta fresca dell’estate

Insalata estiva con burrata cremosa, pesche grigliate, valeriana e mandorle tostate. Un piatto fresco, equilibrato e ricco di contrasti tra dolcezza, croccantezza e note aromatiche mediterranee

Tipologia Cucina: Mediterranea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Bassa
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 20 minuti
Calorie: 320 kcal per porzione
16 luglio 2026 alle ore 10:30

L’insalata di burrata, pesche grigliate e mandorle è un antipasto estivo che conquista per il perfetto equilibrio tra dolcezza, freschezza e consistenze. Le pesche noci, appena grigliate, sviluppano note caramellate che si sposano armoniosamente con la cremosità avvolgente della burrata fresca. La valeriana dona una piacevole nota vegetale, mentre le mandorle tostate aggiungono croccantezza e intensità aromatica. Il condimento essenziale a base di olio extravergine d’oliva, sale e pepe valorizza la qualità degli ingredienti, mentre qualche goccia di aceto balsamico regala un elegante contrasto agrodolce.

Preparazione

1

Taglia le pesche a metà e rimuovi il nocciolo.

2

Griglia le pesche su piastra calda per 1–2 minuti per lato, finché non si formano le righe dorate.

3

Tosta le mandorle in padella finché diventano leggermente dorate.

4

Disponi le pesche grigliate nel piatto, aggiungi la burrata a ciuffi e la valeriana.

5

Condisci con olio evo, sale e pepe.

Presentazione

1

Servi tiepido o a temperatura ambiente. Completa con un filo d’olio e qualche goccia di Aceto Balsamico di Modena Igp per contrasto.

Un piatto semplice da realizzare ma raffinato nel risultato, ideale come antipasto, pranzo leggero o proposta estiva da condividere.

© Riproduzione riservata

Tag

ricette estiveantipastipiatti freddiburrataricette facilicucina vegetarianapesche

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Alberto Lupini

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