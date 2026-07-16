Insalata di burrata, pesche grigliate e mandorle: la ricetta fresca dell’estate

L’insalata di burrata, pesche grigliate e mandorle è un antipasto estivo che conquista per il perfetto equilibrio tra dolcezza, freschezza e consistenze. Le pesche noci, appena grigliate, sviluppano note caramellate che si sposano armoniosamente con la cremosità avvolgente della burrata fresca. La valeriana dona una piacevole nota vegetale, mentre le mandorle tostate aggiungono croccantezza e intensità aromatica. Il condimento essenziale a base di olio extravergine d’oliva, sale e pepe valorizza la qualità degli ingredienti, mentre qualche goccia di aceto balsamico regala un elegante contrasto agrodolce.