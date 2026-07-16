L’insalata di burrata, pesche grigliate e mandorle è un antipasto estivo che conquista per il perfetto equilibrio tra dolcezza, freschezza e consistenze. Le pesche noci, appena grigliate, sviluppano note caramellate che si sposano armoniosamente con la cremosità avvolgente della burrata fresca. La valeriana dona una piacevole nota vegetale, mentre le mandorle tostate aggiungono croccantezza e intensità aromatica. Il condimento essenziale a base di olio extravergine d’oliva, sale e pepe valorizza la qualità degli ingredienti, mentre qualche goccia di aceto balsamico regala un elegante contrasto agrodolce.
FACILE E GUSTOSA
Insalata di burrata, pesche grigliate e mandorle: la ricetta fresca dell’estate
Insalata estiva con burrata cremosa, pesche grigliate, valeriana e mandorle tostate. Un piatto fresco, equilibrato e ricco di contrasti tra dolcezza, croccantezza e note aromatiche mediterranee
Preparazione
Taglia le pesche a metà e rimuovi il nocciolo.
Griglia le pesche su piastra calda per 1–2 minuti per lato, finché non si formano le righe dorate.
Tosta le mandorle in padella finché diventano leggermente dorate.
Disponi le pesche grigliate nel piatto, aggiungi la burrata a ciuffi e la valeriana.
Condisci con olio evo, sale e pepe.
Presentazione
Servi tiepido o a temperatura ambiente. Completa con un filo d’olio e qualche goccia di Aceto Balsamico di Modena Igp per contrasto.
Un piatto semplice da realizzare ma raffinato nel risultato, ideale come antipasto, pranzo leggero o proposta estiva da condividere.