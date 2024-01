Insalata, sgombro marinato, carciofi e sedano

Insalata “defaticante”, sgombro marinato con agrumi di Muravera, carciofi spinosi, sedano e zuppetta di cetriolo al limone

Insalata “defaticante”, sgombro marinato con agrumi di Muravera, carciofi spinosi, sedano e zuppetta di cetriolo al limone.

Ricetta leggera e preparazioni salutari in questo piatto realizzato da Michele Ferrara del Ristorante Calamosca a Cagliari. Parola d'ordine detox.

Ingredienti per due persone:

1 sgombro da 400 grammi sfilettato

1 carciofo spinoso

1 cetriolo

1 limone

1 arancia

olio evo q.b.

sale q.b.

mandorle 5 grammi

Preparazione

Per lo sgombro: prendere i filetti di pesce e lasciarli marinare per mezz'ora nel succo di arancia, con sale e olio evo. Completata la marinatura, tagliare il pesce a rombetti e tenere da parte.

Per l’insalatina: pulire e mondare il carciofo e il sedano e tagliarli a listarelle sottilissime, condire con olio evo, poco sale e mettere da parte.

Per la zuppetta: passare il cetriolo nella centrifuga e, al succo ricavato, aggiungere il succo di mezzo limone, un po’ di sale e olio evo. Impiattare adagiando i pezzi di sgombro marinato in una fondina, in maniera sparsa, condire con un giro di olio evo; adagiare sopra al pesce l’insalatina di carciofi e sedano, condita in precedenza e finire versando il guazzetto di cetriolo alla base del piatto, coprendo il pesce. Aggiungere una manciata di mandorle tostate a filetti e servire.

