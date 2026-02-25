Involtini di fesa di maiale al forno con contorno di patate e Bitto

Questa preparazione unisce la morbidezza della fesa di maiale farcita con pancetta e formaggio Casera alla ricchezza montana di una lasagnetta di patate, Bitto e funghi porcini. La carne, aromatizzata con erbe miste, viene arrotolata e cotta rapidamente in forno, mantenendo succosità e sapidità grazie al grasso della pancetta e alla fusione del formaggio. In parallelo, la lasagnetta alterna strati di patate lessate, porcini e Bitto, legati da una leggera spennellata d’uovo che favorisce coesione e doratura.

Preparazione 1 Affetta sottilmente la pancetta e il casera. Disponi la fesa di maiale su carta da forno, condiscila con sale, pepe e erbe aromatiche, quindi aggiungi pancetta e casera. 2 Arrotola il tutto formando dei cilindri e cuoci in forno a 180°C per 7/8 minuti. Per la lasagnetta 1 Lessa e affetta le patate, quindi alterna strati di patate, formaggio bitto e funghi porcini in una teglia, pennellando con uovo sbattuto tra gli strati. Inforna a 180°C per 20 minuti.

Il risultato è un secondo piatto strutturato, dal profilo aromatico intenso e avvolgente, che coniuga tradizione alpina e tecnica domestica in un equilibrio tra cremosità, note boschive e succulenza della carne.