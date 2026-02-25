Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 25 febbraio 2026

Involtini di fesa di maiale al forno con contorno di patate e Bitto

Fesa di maiale farcita con pancetta e Casera e servita con lasagnetta di patate, Bitto e porcini. Un secondo ricco e avvolgente, tra sapidità e profumi di montagna; è il piatto del Buon Ricordo del ristorante Al Filò di Bormio (So)

Tipologia Cucina: Valtellinese
Categoria: Secondo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 60 minuti
Calorie: 820 kcal

25 febbraio 2026 | 10:30
25 febbraio 2026 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Fesa di maiale
    400 g
  • Pancetta
    100 g
  • Formaggio Casera
    80 g
  • Burro
    30 g
  • Olio evo
    40 ml
  • Vino bianco chiavennesca
    100 ml
  • Scalogno
    1 n
  • Erbe miste
    qb
  • Sale
    qb
  • Pepe
    qb
  • Per la lasagnetta
  • Patate
    400 g
  • Formaggio Bitto
    250 g
  • Funghi porcini
    150 g
  • Uovo
    1 n
  • Aglio
    qb
  • Burro
    qb
  • Sale
    qb
  • Pepe
    qb
Questa preparazione unisce la morbidezza della fesa di maiale farcita con pancetta e formaggio Casera alla ricchezza montana di una lasagnetta di patate, Bitto e funghi porcini. La carne, aromatizzata con erbe miste, viene arrotolata e cotta rapidamente in forno, mantenendo succosità e sapidità grazie al grasso della pancetta e alla fusione del formaggio. In parallelo, la lasagnetta alterna strati di patate lessate, porcini e Bitto, legati da una leggera spennellata d’uovo che favorisce coesione e doratura.

Preparazione
1
Affetta sottilmente la pancetta e il casera. Disponi la fesa di maiale su carta da forno, condiscila con sale, pepe e erbe aromatiche, quindi aggiungi pancetta e casera.
2
Arrotola il tutto formando dei cilindri e cuoci in forno a 180°C per 7/8 minuti.
Per la lasagnetta
1
Lessa e affetta le patate, quindi alterna strati di patate, formaggio bitto e funghi porcini in una teglia, pennellando con uovo sbattuto tra gli strati. Inforna a 180°C per 20 minuti.

 Il risultato è un secondo piatto strutturato, dal profilo aromatico intenso e avvolgente, che coniuga tradizione alpina e tecnica domestica in un equilibrio tra cremosità, note boschive e succulenza della carne.

 

© Riproduzione riservata

 
