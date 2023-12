Involtini di scamone, caciocavallo e puré di patate

Involtini di scamone al profumo di agrumi e caciocavallo con puré di patate alla bietola selvatica e salsa al vincotto

Involtini di scamone al profumo di agrumi e caciocavallo con puré di patate alla bietola selvatica e salsa al vincotto.

Le patate a pasta soda, con una buona tenuta durante la cottura, insieme allo scamone, sono i protagonisti di questa gustosa ricetta realizzata da Antonella Ricci del Ricci Osteria dal 1966 di Milano

Ingredienti per 4 porzioni

Per gli involtini

12 fette di scamone sottili 3/4mm

150 gr di caciocavallo stagionato in grotta

10 gr di capperi

1 ciuffo di prezzemolo

Scorza di limone grattugiata

Sale

Pepe

Olio evo

1 cipollotto

1 costa di sedano

1 carota

20 ml di vino bianco

150 ml di brodo vegetale

1 mazzetto di erbe aromatiche

200 ml di vincotto balsamico

4 stecchi in bamboo

Per il purè di patate

600 gr di patate da purè

200 gr di bietole selvatiche

100 gr di Parmigiano Reggiano grattugiato

100 gr di burro

Sale pepe

Procedimento per gli involtini

Tritare il caciocavallo, il prezzemolo e metterli in una ciotola. Grattugiare la scorza di mezzo limone, un pizzico di pepe e amalgamare il composto.

Stendere le fette di scamone, mettere al centro il composto e arrotolarle a involtino, mettere tre involtini su ogni stecco e lasciare riposare in frigo per 20 min.

Procedimento per il purè

Lessare le patate in acqua fredda con l’aggiunta di sale e cuocere per circa 30 min.

Scolarle, aspettare qualche minuto e privarle dalla buccia, schiacciarle e metterle in una casseruola con il burro. Mettere sul fuoco e girare.

Pulire e lavare le bietole, sbollentarle, frullarle con sale e olio, passarle al setaccio a maglie sottili e tenere da parte.

Unire alle patate, le bietole setacciate, girare molto bene e unire il parmigiano fuori dal fuoco.

Tenere in caldo.

In una padella stufare sedano, carota e cipollotto fresco tritati, rosolare gli spiedini di carne, salare e bagnare con il vino bianco. Unire un mestolo di brodo e cuocere per 15 min, girando di tanto in tanto.

Mettere il vincotto in un pentolino e lasciarlo ridurre ancora un po’.

Servire gli involtini su piatti da portata con la salsa al vincotto e il purè di patate.

