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Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 24 marzo 2026  | aggiornato alle 11:36 | 118173 articoli pubblicati

ROS
Feudo Arancio
ROS

“L’Italia che verrà”: pasta creativa con orata marinata e salse di pomodoro Cirio Alta Cucina

Pasta ripiena con patate americane, yogurt e salicornia accompagnata da orata marinata e due salse di pomodoro Cirio Alta Cucina: una a base di Datterini gialli in succo e l’altra con la Passata Extrafine della Toscana

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Alta
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 120 minuti
Calorie: 480 kcal

24 marzo 2026 | 10:30
“L’Italia che verrà”: pasta creativa con orata marinata e salse di pomodoro Cirio Alta Cucina
“L’Italia che verrà”: pasta creativa con orata marinata e salse di pomodoro Cirio Alta Cucina

“L’Italia che verrà”: pasta creativa con orata marinata e salse di pomodoro Cirio Alta Cucina

Pasta ripiena con patate americane, yogurt e salicornia accompagnata da orata marinata e due salse di pomodoro Cirio Alta Cucina: una a base di Datterini gialli in succo e l’altra con la Passata Extrafine della Toscana

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Alta
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 120 minuti
Calorie: 480 kcal
24 marzo 2026 | 10:30
 
di Giada Petrosillo
Trofeo Miglior Professionista Lady Chef 2026
Ingredienti
Dosi per:
  • Per la salsa di datterini gialli
  • Datterini gialli in succo Cirio Alta Cucina
    qb
  • Olio evo
    12,5 ml
  • Purea di mango
    60 g
  • Sale marino di Margherita di Savoia
    1 g
  • Curcuma
    0,5 g
  • Zafferano
    0,5 g
  • Aceto di vino bianco Chardonnay
    5 g
  • Per la salsa di passata extrafine
  • Passata extrafine della Toscana “Cirio Alta Cucina”
    200 g
  • Latte di cocco
    150 ml
  • Harissa
    1 g
  • Olio evo
    25 ml
  • Cipolla rossa
    15 g
  • Sale marino di Margherita di Savoia
    1 g
  • Per il ripieno della pasta
  • Patate americane
    195 g
  • Sale marino di Margherita di Savoia
    3,75 g
  • Salicornia
    45 g
  • Yogurt greco
    37,5 g
  • Scorza di limone femminello del Gargano IGP
    1,5 g
  • Per la pasta
  • Mezzi rigatoni
    20 n
  • Brodo di pesce
    1000 ml
  • Parte grossolana polvere pomodoro
    5 g
  • Sale grosso
    8 g
  • Olio extravergine di oliva Terre di Bitonto DOP
    10 ml
  • Sale marino di Margherita di Savoia
    1 g
  • Polvere di capperi
    0,5 g
  • Polvere di pomodoro
    0,5 g
  • Per il pesce marinato
  • Filetti di orata abbattuta
    80 g
  • Mirin
    50 ml
  • Akashi giapponese
    50 ml
  • Sale marino di Margherita di Savoia
    0,7 g
  • Per la finitura della pasta
  • Pasta ripiena
    20 n
  • Orata marinata
    4 n
  • Alga nori
    qb
  • Fogli di riso
    86 g
  • Acqua di pomodoro
    150 g
  • Ricotta
    50 g
  • Olio extravergine di oliva Terre di Bitonto DOP
    2 ml
  • Per l’insalatina
  • Sedano
    30 g
  • Cetriolo
    30 g
  • Mela verde
    30 g
  • Succo di limone femminello del Gargano IGP
    2 ml
  • Sale marino di Margherita di Savoia
    1 g
  • Olio extravergine di oliva Terre di Bitonto DOP
    10 ml
  • Salicornia
    20 g
  • Per la polvere di pomodoro in agrodolce
  • Polvere di pomodoro
    10 g
  • Sciroppo d’Agave
    14 g
  • Olio extravergine di oliva Terre di Bitonto DOP
    1 g
  • Aceto di vino bianco Chardonnay
    1,4 g
  • Per la presentazione e finitura
  • Polvere di pomodoro in agrodolce
    qb
  • Salsa di passata extrafine della Toscana “Cirio Alta Cucina”
    qb
  • Salsa di datterini gialli in succo “Cirio Alta Cucina”
    qb
  • Pasta ripiena
    qb
  • Insalatina
    qb
  • Ricotta
    qb
  • Fogli di riso
    qb
  • Olio al prezzemolo
    qb
  • Salsa di datterini gialli in succo “Cirio Alta Cucina”
    qb
  • Germogli e fiori eduli
    qb
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L’Italia che verrà è un piatto contemporaneo che racconta un incontro di territori, ingredienti e tecniche diverse. La ricetta di Giada Petrosillo, che ha vinto il Trofeo Miglior Professionista Lady Chef 2026, interpreta la pasta in chiave creativa: dei mezzi rigatoni vengono farciti con un ripieno delicato a base di patate americane, yogurt greco e salicornia, creando una consistenza morbida e fresca. Il piatto si arricchisce di contrasti grazie a due salse: una preparata con La Passata Extrafine della Toscana Cirio Alta Cucina, latte di cocco e harissa, che dona profondità e una lieve nota speziata; l’altra con I Datterini gialli in succo Cirio Alta Cucina, mango, zafferano e curcuma, dal profilo aromatico e leggermente esotico.

Preparazione
Per la salsa di datterini gialli in succo “Cirio Alta Cucina”
1
Mettere in una caraffa: salsa di datterini gialli in succo “Cirio Alta Cucina”, olio extravergine di oliva Terre di Bitonto DOP, purea di mango, sale marino di Margherita di Savoia, curcuma, zafferano e l’aceto di vino bianco Chardonnay. Frullare con un mixer ad immersione e setacciare.
Per la salsa di passata extrafine della Toscana “Cirio Alta Cucina”
1
Rosolare la cipolla tritata in olio extravergine di oliva terre di Bitonto DOP. Unire: la passata extrafine della Toscana “Cirio Alta Cucina”, l’harissa, il latte di cocco e il sale. Portare a cottura. Frullare con un mixer ad immersione.
Per il ripieno della pasta
1
Lessare e schiacciare le patate americane. Condire con: sale e scorza di limone grattugiata. Aggiungere: salicornia tritata e yogurt greco. Mettere in una sac à poche.
Per la pasta
1
Lessare i mezzi rigatoni nel brodo di pesce e aggiungere il filtro con la polvere di pomodoro e farcire con il ripieno di patate. Condire con olio, sale, polvere di capperi e polvere di pomodoro.
Per il pesce marinato
1
Unire ai filetti di orata: mirin, sake e sale. Fare marinare.
Per la finitura della pasta
1
Lavorare la ricotta con olio extravergine di oliva Terre di Bitonto DOP e sale, mettere in una sac à poche. Avvolgere con l’alga nori i mezzi rigatoni, l’orata e la ricotta.
Per l’insalatina
1
Tagliare a brunoise: sedano, cetriolo e mela verde. Aggiungere la salicornia e condire con succo di limone, olio evo e sale.
Polvere di pomodoro in agrodolce
1
Unire lo sciroppo d’agave, l’olio e l’aceto alla polvere di pomdoro e amalgamare bene. Con gli stensil stendere la polvere di pomodoro in agrodolce.
Per la presentazione e finitura
1
Disporre nei piatti:
- Polvere di pomodoro in agrodolce
- Salsa di passata extrafine della Toscana “Cirio Alta Cucina”
- Salsa di datterini gialli in succo “Cirio Alta Cucina”
- Pasta ripiena e pasta con alga nori
- Insalatina
- Ricotta
- Fogli di riso
- Olio extravergine di oliva Terre di Bitonto DOP
- Salsa di datterini gialli in succo “Cirio Alta Cucina”
- Olio extravergine di oliva “verde”
- Germogli e fiori eduli

A completare la preparazione interviene l’elemento marino con orata marinata, avvolta insieme alla pasta in alga nori, che introduce un richiamo alla cucina giapponese. Accanto, una fresca insalatina di sedano, cetriolo, mela verde e salicornia aggiunge croccantezza e acidità, bilanciando la cremosità del ripieno e delle salse. Il risultato è un piatto complesso ma armonico, in cui la tradizione italiana della pasta incontra suggestioni internazionali e ingredienti simbolo del territorio pugliese, dando vita a una composizione elegante e moderna.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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