“L’Italia che verrà”: pasta creativa con orata marinata e salse di pomodoro Cirio Alta Cucina

L’Italia che verrà è un piatto contemporaneo che racconta un incontro di territori, ingredienti e tecniche diverse. La ricetta di Giada Petrosillo, che ha vinto il Trofeo Miglior Professionista Lady Chef 2026, interpreta la pasta in chiave creativa: dei mezzi rigatoni vengono farciti con un ripieno delicato a base di patate americane, yogurt greco e salicornia, creando una consistenza morbida e fresca. Il piatto si arricchisce di contrasti grazie a due salse: una preparata con La Passata Extrafine della Toscana Cirio Alta Cucina, latte di cocco e harissa, che dona profondità e una lieve nota speziata; l’altra con I Datterini gialli in succo Cirio Alta Cucina, mango, zafferano e curcuma, dal profilo aromatico e leggermente esotico.

Preparazione Per la salsa di datterini gialli in succo “Cirio Alta Cucina” 1 Mettere in una caraffa: salsa di datterini gialli in succo “Cirio Alta Cucina”, olio extravergine di oliva Terre di Bitonto DOP, purea di mango, sale marino di Margherita di Savoia, curcuma, zafferano e l’aceto di vino bianco Chardonnay. Frullare con un mixer ad immersione e setacciare. Per la salsa di passata extrafine della Toscana “Cirio Alta Cucina” 1 Rosolare la cipolla tritata in olio extravergine di oliva terre di Bitonto DOP. Unire: la passata extrafine della Toscana “Cirio Alta Cucina”, l’harissa, il latte di cocco e il sale. Portare a cottura. Frullare con un mixer ad immersione. Per il ripieno della pasta 1 Lessare e schiacciare le patate americane. Condire con: sale e scorza di limone grattugiata. Aggiungere: salicornia tritata e yogurt greco. Mettere in una sac à poche. Per la pasta 1 Lessare i mezzi rigatoni nel brodo di pesce e aggiungere il filtro con la polvere di pomodoro e farcire con il ripieno di patate. Condire con olio, sale, polvere di capperi e polvere di pomodoro. Per il pesce marinato 1 Unire ai filetti di orata: mirin, sake e sale. Fare marinare. Per la finitura della pasta 1 Lavorare la ricotta con olio extravergine di oliva Terre di Bitonto DOP e sale, mettere in una sac à poche. Avvolgere con l’alga nori i mezzi rigatoni, l’orata e la ricotta.

Per l’insalatina 1 Tagliare a brunoise: sedano, cetriolo e mela verde. Aggiungere la salicornia e condire con succo di limone, olio evo e sale. Polvere di pomodoro in agrodolce 1 Unire lo sciroppo d’agave, l’olio e l’aceto alla polvere di pomdoro e amalgamare bene. Con gli stensil stendere la polvere di pomodoro in agrodolce. Per la presentazione e finitura 1 Disporre nei piatti:

- Polvere di pomodoro in agrodolce

- Salsa di passata extrafine della Toscana “Cirio Alta Cucina”

- Salsa di datterini gialli in succo “Cirio Alta Cucina”

- Pasta ripiena e pasta con alga nori

- Insalatina

- Ricotta

- Fogli di riso

- Olio extravergine di oliva Terre di Bitonto DOP

- Salsa di datterini gialli in succo “Cirio Alta Cucina”

- Olio extravergine di oliva “verde”

- Germogli e fiori eduli

A completare la preparazione interviene l’elemento marino con orata marinata, avvolta insieme alla pasta in alga nori, che introduce un richiamo alla cucina giapponese. Accanto, una fresca insalatina di sedano, cetriolo, mela verde e salicornia aggiunge croccantezza e acidità, bilanciando la cremosità del ripieno e delle salse. Il risultato è un piatto complesso ma armonico, in cui la tradizione italiana della pasta incontra suggestioni internazionali e ingredienti simbolo del territorio pugliese, dando vita a una composizione elegante e moderna.