Limone, menta e ghiaccio: la granita perfetta per l’estate

Una preparazione classica, perfetta per affrontare il caldo estivo: la granita al limone e menta proposta dallo chef Filippo La Mantia è una soluzione semplice e leggera da servire come dessert o come pausa rinfrescante.

Preparazione Granita 1 Unite il succo di limone filtrato alle foglioline di menta, lo zucchero e l’acqua, mescolando bene per amalgamare i sapori 2 In un mixer potente, frullate il composto con abbondante ghiaccio fino a ottenere una consistenza granulosa e omogenea: la granita deve risultare cremosa ma non troppo liquida Conservazione 1 Trasferite la granita in un contenitore basso e largo, coprite con pellicola trasparente e conservate in freezer 2 Ogni 30 minuti, per le prime 2 ore, mescolate con una forchetta per rompere i cristalli di ghiaccio e mantenere la consistenza granulosa Servizio 1 Servite in coppette fredde, decorando con qualche fogliolina di menta fresca

Il succo di limone fresco, unito a zucchero, acqua e menta, viene frullato con ghiaccio fino a ottenere una consistenza granulosa. Dopo il passaggio in freezer, va mescolato ogni 30 minuti per mantenerne la texture. Per un gusto più aromatico, è possibile realizzare uno sciroppo alla menta da unire al limone. Il risultato è una granita leggera, rinfrescante e adatta a tutti.