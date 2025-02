Linguina ai gelsi, polpo, finocchietto selvatico e crema lupini

Questa ricetta nasce dalla voglia di dare nuova vita al polpo, trasformandolo da semplice antipasto o secondo piatto in un protagonista di primo piatto. Unendo la tradizione siciliana con ingredienti freschi e originali, come l'estratto di gelsi e i lupini, nasce un piatto che racchiude in sé freschezza, sapore e creatività.

Preparazione

Per la pasta

1 Unire nella trafilatrice tutti gli ingredienti ,far impastare il tutto fino ad ottenere un impasto molto farinoso.

2 A questo punto far partire la trafila e tagliare la pasta della misura classica di una linguina.

Per il polpo

1 Adagiare il polpo in una teglia forata e cuocere a 100°c in forno a vapore per circa 50 minuti, facendo cura di mettere un altra teglia sotto quella forata per recuperare l’acqua di cottura.

2 Una volta cotto il polpo , raffreddarlo in acqua e ghiaccio e dividere la testa dai tentacoli.

Tagliare una parte dei tentacoli a brunoise tenendo l’estremità più belle intere.

3 stendere in una placca con carta forno la restante parte dei tentacoli e congelarli facendo attenzione a farli rimanere il più dritti possibile.

4 Una volta pronti, con l’ausilio dell’affettatrice, tagliare i tentacoli ad uno spessore di 2/3 mm ed andare a creare un cerchio sovrapponendo le fette.

5 Far raffreddare in abbattitore l’acqua di cottura da utilizzare durante la mantecatura della linguina.

Per la maionese di finocchietto

1 Ammollare il pane in una bagna di acqua e aceto. Sbianchire il finocchietto per pochissimi minuti in acqua salata e successivamente immergerlo in acqua e ghiaccio così da bloccare immediatamente il colore e la cottura.



2 A questo punto unire il pane precedentemente scolato e strizzato al finocchietto in un bicchiere del pacojet e far congelare. Una volta pronto mantecare al pacojet fino ad ottenere una crema liscia che andrà infine setacciata.

Per la crema di lupini

1 Cuocere i lupini in acqua salata e raffreddare in acqua e ghiaccio. Una volta freddi frullare insaporendo con olio e setacciare.

Per i lupini rapè

1 Lavare accuratamente i lupini e sbucciarli, successivamente utilizzando una microplaine ottenere una rapè di lupino fresco.

Per la finitura

1 Far rosolare in padella con olio la brunoise di polpo e bagnare con la sua acqua di cottura. A parte, in acqua salata cuocere la linguina.

2 Una volta cotta far saltare nella padella con la brunoise e mantecare unendo anche un trito di finocchietto fresco.