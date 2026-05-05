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martedì 05 maggio 2026  | aggiornato alle 14:09 | 119016 articoli pubblicati

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Linguine zafferano e scampi crudi: primo piatto elegante e veloce

Linguine cremose allo zafferano con tartare di scampi freschi e bottarga di muggine. Un primo elegante che unisce dolcezza, sapidità e profumi marini in un equilibrio raffinato e contemporaneo

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 25 minuti
Calorie: 480 kcal

05 maggio 2026 | 10:30
Linguine zafferano e scampi crudi: primo piatto elegante e veloce
Linguine zafferano e scampi crudi: primo piatto elegante e veloce

Linguine zafferano e scampi crudi: primo piatto elegante e veloce

Linguine cremose allo zafferano con tartare di scampi freschi e bottarga di muggine. Un primo elegante che unisce dolcezza, sapidità e profumi marini in un equilibrio raffinato e contemporaneo

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 25 minuti
Calorie: 480 kcal
05 maggio 2026 | 10:30
 
di Andrea De Vita
Chef e culinary director di Via Pasteria
Ingredienti
Dosi per:
  • Linguine
    80 g
  • Scampi crudi
    4 n
  • Bustina di zafferano
    1 n
  • Burro
    qb
  • Bottarga di muggine in stecca
    qb
  • Olio extravergine d'oliva
    qb
  • Sale
    qb
Sorì
Sagna
Cinzano
Perrier Jouet
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Un primo piatto elegante e contemporaneo che gioca su contrasti netti: la cremosità avvolgente delle linguine allo zafferano incontra la freschezza marina della tartare di scampi e la sapidità intensa della bottarga di muggine. La mantecatura in padella, con burro e acqua di cottura, crea una base setosa e profumata, mentre la tartare - preparata a coltello e condita in purezza - mantiene tutta la delicatezza del crostaceo. 

Preparazione
Per la tartare di scampi
1
Nota: per tartare o consumo a crudo usare sempre prodotti congelati a bordo. Bastano 4 scampi crudi per una porzione.

Rimuovere la testa con un movimento delicato ma deciso, facendo attenzione a non creare spreco. Praticare una pressione ai lati del dorso del carapace, girare lo scampo ed eliminare il carapace stesso.
2
Praticare una piccola incisione longitudinale con il coltello seghettato e rimuovere l'intestino, per garantire che il prodotto da tartarizzare sia pulito. Tartarizzare grossolanamente lo scampo in una ciotola e condire con olio extravergine d'oliva e una presa di sale.
Preparazione in padella
1
Far sciogliere un po' di burro in padella, aggiungere un mestolo di acqua di cottura. Mentre il burro sfrigola, aggiungere lo zafferano in bustina e una presa di sale. Scolare la pasta e risottarla bene per almeno 1–2 minuti.
2
Impiattare per il lungo e adagiare la tartare di scampi su tutta la pasta, al centro. Spolverare o grattugiare la bottarga di muggine in stecca.

Il tocco finale di bottarga grattugiata aggiunge profondità aromatica e una nota iodica persistente, rendendo il piatto raffinato ma essenziale, perfetto per valorizzare materie prime di qualità.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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