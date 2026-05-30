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sabato 30 maggio 2026  | aggiornato alle 11:56 | 119529 articoli pubblicati

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Lobster roll gourmet con astice e pan brioche soffice

Lobster roll gourmet con pan brioche soffice, astice al vapore e salsa olandese cremosa: un equilibrio tra dolcezza, mare e burrosità in una ricetta fine dining contemporanea

Tipologia Cucina: Internazionale
Categoria: Secondo di pesce
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 210 minuti
Calorie: 820 kcal

30 maggio 2026 | 10:30
Lobster roll gourmet con astice e pan brioche soffice
Lobster roll gourmet con astice e pan brioche soffice

Lobster roll gourmet con astice e pan brioche soffice

Lobster roll gourmet con pan brioche soffice, astice al vapore e salsa olandese cremosa: un equilibrio tra dolcezza, mare e burrosità in una ricetta fine dining contemporanea

Tipologia Cucina: Internazionale
Categoria: Secondo di pesce
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 210 minuti
Calorie: 820 kcal
30 maggio 2026 | 10:30
 
di Alberto Laterza e Lorenzo Buraschi
AL Catering&Events - Segrate (MI)
Ingredienti
Dosi per:
  • Pan Brioche
  • Farina manitoba
    500 g
  • Latte tiepido
    200 ml
  • Uova
    2 n
  • Burro morbido
    70 g
  • Zucchero
    40 g
  • Sale
    8 g
  • Lievito secco
    7 g
  • Salsa olandese
  • Tuorli
    3 n
  • Burro fuso
    120 g
  • Succo di limone
    15 ml
  • Sale
    qb
  • Pepe
    qb
  • Astice
  • Astici decorticati surgelati
    qb
  • Olio evo
    qb
  • Erba cipollina
    qb
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
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Consorzio Garda Doc
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Ricetta gourmet firmata da Alberto Laterza e Lorenzo Buraschi, questo lobster roll reinterpreta un grande classico della cucina street food americana in chiave fine dining. Il protagonista è l’astice, cotto delicatamente al vapore per preservarne dolcezza e consistenza, poi mantecato con olio extravergine, erba cipollina e una vellutata salsa olandese. Il pan brioche, soffice e leggermente dolce, viene realizzato con un impasto ricco e ben strutturato che richiede doppia lievitazione per sviluppare aroma e morbidezza. La salsa olandese, emulsionata a bagnomaria con tuorli e burro fuso, dona rotondità e una nota acidula che bilancia la dolcezza del crostaceo.

Preparazione
Pan Brioche
1
Mescolare farina, zucchero e lievito. Aggiungere latte e uova, quindi iniziare a impastare, unire il sale e incorporare il burro poco alla volta. Lavorare fino a ottenere un impasto liscio ed elastico.
2
Lasciare lievitare per circa 2 ore, fino al raddoppio. Dividere l’impasto in 6 pezzi e formare dei panini allungati. Lasciare lievitare ancora 1 ora.
3
Spennellare con tuorlo e latte. Cuocere a 180 °C per 15–18 minuti.
Salsa olandese
1
Montare i tuorli a bagnomaria, versare il burro fuso a filo continuando a mescolare. Aggiungere succo di limone, sale e pepe e continuare fino a ottenere una salsa liscia e cremosa.
Astice
1
Cuocere gli astici ancora congelati, all’interno della loro busta, in forno a vapore a 100 °C per 9 minuti. Raffreddare immediatamente in acqua e ghiaccio.
2
Aprire gli astici, eliminare il budello e battere leggermente la polpa al coltello.
Impiattamento
1
Scaldare i pan brioche e tostarli leggermente in padella. Condire l’astice con olio extravergine d’oliva, sale, erba cipollina e una piccola quantità di salsa olandese.
2
Farcire il pan brioche con l’astice condito. Completare con altra salsa olandese e decorare il piatto con qualche puntino di salsa.

L’insieme è un equilibrio preciso tra burrosità, sapidità marina e dolcezza del pane, pensato per un impiattamento elegante ma con anima contemporanea.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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