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Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
domenica 22 marzo 2026  | aggiornato alle 15:22 | 118137 articoli pubblicati

ROS
Feudo Arancio
Feudo Arancio

Mafalda di semola: ricetta del pane siciliano con lievito L’hirondelle 1895

Pane mafalda realizzato con semola rimacinata e lievito L’hirondelle 1895. Una pagnotta fragrante dalla crosta dorata e dalla mollica soffice, ottenuta con lievitazione controllata e cottura ad alta temperatura

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Pane
Difficoltà: Media
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 150 minuti
Calorie: 250 kcal

22 marzo 2026 | 10:33
Mafalda di semola: ricetta del pane siciliano con lievito L’hirondelle 1895
Mafalda di semola: ricetta del pane siciliano con lievito L’hirondelle 1895

Mafalda di semola: ricetta del pane siciliano con lievito L’hirondelle 1895

Pane mafalda realizzato con semola rimacinata e lievito L’hirondelle 1895. Una pagnotta fragrante dalla crosta dorata e dalla mollica soffice, ottenuta con lievitazione controllata e cottura ad alta temperatura

Tipologia Cucina: Italiana
Categoria: Pane
Difficoltà: Media
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 150 minuti
Calorie: 250 kcal
22 marzo 2026 | 10:33
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
Bonduelle
Cinzano
Per dell'Emilia Romagna
Sagna
Caviar Import
Bollicine in Villa

La Mafalda con L’hirondelle 1895 è un pane tipico della tradizione siciliana reinterpretato con un lievito pensato per garantire stabilità e qualità negli impasti professionali. Preparata con semola rimacinata di grano duro, questa pagnotta si distingue per la sua forma caratteristica e per la crosta dorata e fragrante che racchiude una mollica soffice e ben alveolata.

L’utilizzo del lievito L’hirondelle 1895, sviluppato da Lesaffre, consente una fermentazione equilibrata e costante, ideale per pani di media e grande pezzatura. La sua capacità di lavorare in modo stabile anche con tempi di lievitazione più lunghi permette di ottenere una struttura regolare e un aroma più complesso.

Preparazione
TEMPO DI IMPASTO
1
10 minuti in 1a velocità + 4 minuti in 2a velocità (impastatrici a spirale)
PUNTATURA
1
45 minuti
SPEZZATURA
1
250 g
FORMATURA
1
Mafalda
LIEVITAZIONE
1
1 ora e 30 minuti a 30°C
COTTURA
1
225°C per 25 minuti

L’impasto, realizzato con acqua, sale e miglioratore, viene lavorato fino a raggiungere una consistenza elastica e ben sviluppata. Dopo la puntatura, i pezzi vengono formati nella classica forma della mafalda, caratterizzata da pieghe e curve che favoriscono una cottura uniforme. La lunga lievitazione a temperatura controllata consente al pane di sviluppare volume e fragranza.

Il risultato è un prodotto da forno dal gusto intenso di grano duro, perfetto per accompagnare salumi, formaggi o piatti della cucina mediterranea. Una ricetta semplice negli ingredienti ma tecnica nell’esecuzione, che esprime al meglio l’arte della panificazione artigianale.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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