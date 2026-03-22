Mafalda di semola: ricetta del pane siciliano con lievito L’hirondelle 1895

La Mafalda con L’hirondelle 1895 è un pane tipico della tradizione siciliana reinterpretato con un lievito pensato per garantire stabilità e qualità negli impasti professionali. Preparata con semola rimacinata di grano duro, questa pagnotta si distingue per la sua forma caratteristica e per la crosta dorata e fragrante che racchiude una mollica soffice e ben alveolata.

L’utilizzo del lievito L’hirondelle 1895, sviluppato da Lesaffre, consente una fermentazione equilibrata e costante, ideale per pani di media e grande pezzatura. La sua capacità di lavorare in modo stabile anche con tempi di lievitazione più lunghi permette di ottenere una struttura regolare e un aroma più complesso.

Preparazione TEMPO DI IMPASTO 1 10 minuti in 1a velocità + 4 minuti in 2a velocità (impastatrici a spirale) PUNTATURA 1 45 minuti SPEZZATURA 1 250 g FORMATURA 1 Mafalda LIEVITAZIONE 1 1 ora e 30 minuti a 30°C COTTURA 1 225°C per 25 minuti

L’impasto, realizzato con acqua, sale e miglioratore, viene lavorato fino a raggiungere una consistenza elastica e ben sviluppata. Dopo la puntatura, i pezzi vengono formati nella classica forma della mafalda, caratterizzata da pieghe e curve che favoriscono una cottura uniforme. La lunga lievitazione a temperatura controllata consente al pane di sviluppare volume e fragranza.

Il risultato è un prodotto da forno dal gusto intenso di grano duro, perfetto per accompagnare salumi, formaggi o piatti della cucina mediterranea. Una ricetta semplice negli ingredienti ma tecnica nell’esecuzione, che esprime al meglio l’arte della panificazione artigianale.