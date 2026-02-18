Menu Apri login
Il Martavello: spaghettoni con bottarga di coregone del Lago di Bolsena

Spaghettoni di grani antichi con bottarga di coregone del Lago di Bolsena, limone e olio DOP Canino: un primo elegante e territoriale che intreccia sapidità, freschezza e note aromatiche in un equilibrio essenziale e contemporaneo

Tipologia Cucina: Contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 20 minuti
Calorie: 410 kcal

18 febbraio 2026 | 10:30
18 febbraio 2026 | 10:30
 
di Cristiano Germani
Agriturismo Parco delle Querce - Valentano (Vt)
Ingredienti
Dosi per:
  • Spaghetti del Pastificio Fanelli di Canepina
    320 g
  • Bottarga di coregone LagoVivo di Bolsena
    20 g
  • Limoni non trattati
    qb
  • Olio extravergine di oliva DOP Canino
    50 g
  • Aglio rosso di Proceno
    qb
  • Prezzemolo fresco
    qb
  • Sale marino
    qb
Il Martavello è un primo piatto che traduce in chiave contemporanea l’identità gastronomica della Tuscia. Gli spaghettoni di grani antichi viterbesi, ruvidi e porosi, diventano il supporto ideale per la bottarga di coregone del Lago di Bolsena, ingrediente raro e delicato, capace di evocare la dimensione lacustre del territorio. La mantecatura naturale con olio extravergine DOP Canino e acqua di cottura crea un’emulsione luminosa, esaltata dalla freschezza del limone non trattato e dalle note aromatiche dell’aglio rosso di Proceno, utilizzato con discrezione per non sovrastare la materia prima. Il risultato è un equilibrio sottile tra sapidità, acidità e fragranza erbacea del prezzemolo, dove ogni elemento si intreccia come i fili della tradizionale rete da pesca “martavello”, simbolo di pazienza e rispetto per il lago. 

Preparazione
1
Gli spaghetti vengono cotti in abbondante acqua leggermente salata, mantenendoli al dente. In una padella ampia si scalda dolcemente l’olio extravergine di oliva DOP Canino; si aggiunge uno spicchio di aglio rosso di Proceno, leggermente schiacciato, lasciandolo solo sfiorare per estrarne le note aromatiche più gentili. L’aglio viene quindi rimosso.
2
La pasta viene trasferita in padella e mantecata con una parte di acqua di cottura, alla quale si unisce la spremuta di mezzo limone, ottenendo un’emulsione naturale, setosa e brillante.
3
A fuoco spento si aggiungono la scorza di limone grattugiata finemente e la bottarga di coregone LagoVivo di Bolsena, grattugiata o laminata rigorosamente a crudo, per preservarne finezza e complessità aromatica.
4
Il prezzemolo fresco, tritato finemente, viene aggiunto esclusivamente in chiusura.
Impiattamento
1
Gli spaghetti vengono avvolti con cura e serviti caldi, rifiniti con un’ulteriore grattugiata di bottarga e una micro zest di limone. Il piatto si presenta essenziale, luminoso, con una struttura aromatica pulita e profondamente territoriale.

Un piatto essenziale, elegante e territoriale, che racconta acqua dolce, tempo e memoria gastronomica con precisione contemporanea

© Riproduzione riservata STAMPA

 
spaghettoni grani antichi bottarga di coregone Lago di Bolsena cucina della Tuscia primo piatto gourmet pasta artigianale olio DOP Canino ricetta territoriale laziale pasta al limone cucina contemporanea di lagoCristiano Germani
 
