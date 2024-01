Medaglioni di polenta con lenticchie e cotechino

Medaglioni di polenta con lenticchie e cotechino.

Se vuoi portare una nota di originalità sulle tavola delle tue Feste, non puoi lasciarti scappare questa rivisitazione del classico cotechino con lenticchie. Al posto di servirlo come secondo piatto di Capodanno, ti propongo questo binomio vincente in versione monoporzione, con l’aggiunta di una base di polenta, che lo rende adatto come antipasto di Natale o di Capodanno, ma anche come sfizioso amouse bouche da presentare in occasione di un aperitivo per cambiarsi gli auguri tra amici!

Ingredienti per 12 medaglioni

PER LA POLENTA

Farina di polenta 180 g

Acqua 720 g

Sale q.b.

Pepe q.b.

PER IL COTECHINO

Gran cotechino Negroni

Olio extravergine d’oliva q.b.

PER LE LENTICCHIE

Lenticchie secche 250 g

Bicarbonato 0.5 cucchiaino

Sedano 80 g

Cipolla bianca 50 g

Carota 100 g

Concentrato di pomodoro 25 g

Rosmarino 1 rametto

Olio extravergine d’oliva 50 g

Alloro 1 foglia

Salvia 2 foglie

Aglio 1 spicchio

Brodo vegetale 500 g

Sale q.b.

Pepe q.b.

Procedimento

PER LE LENTICCHIE

La sera prima di preparare cotechino e lenticchie, ricordati di mettere in ammollo le lenticchie in acqua fredda in una ciotola capiente e aggiungi mezzo cucchiaino di bicarbonato. Copri la ciotola con pellicola e ponila in frigorifero tutta la notte.



Il mattino seguente, sciacqua le lenticchie sotto abbondante acqua fresca corrente e lasciale scolare per bene.



Monda e trita la carota, il sedano e la cipolla. Fai un soffritto con olio extravergine di oliva, aglio, rosmarino, salvia; aggiungi il trito di verdure e lascia soffriggere per circa 10 minuti a fuoco dolce. Diluisci il concentrato di pomodoro in poca acqua e aggiungi anch’esso al soffritto.



Versa nel tegame le lenticchie, mescola per un minuto e poi aggiungi il brodo vegetale bollente fino a ricoprirle un dito sopra la loro superficie. Copri con coperchio e lascia sobbollire a fuoco lentissimo per circa 1 ora.

PER LA POLENTA

Versa l’acqua in una pentola, mettila sul fuoco e portala a bollore. Aggiungi anche il sale e l’olio e versa a pioggia la polenta, mescolando con una frusta per evitare la formazione di grumi. Porta a cottura per 8 minuti, sempre mescolando con un cucchiaio.



Infine stendila su una placca da forno rettangolare da 36 x 24 cm, distribuendola con una spatola in modo da ottenere uno spessore uniforme da 1 cm.



Lascia raffreddare e solidificare la polenta a temperatura ambiente e poi con un coppapasta del diametro di 7 cm ottieni 12 dischi.

PER IL COTECHINO

Immergi la busta sigillata contenente il cotechino in acqua bollente e lasciavela per 25 minuti. Quindi toglila dall’acqua e tagliala lungo il lato minore, fai sgocciolare il brodo che si sarà formato durante la cottura ed estrai il cotechino.



Quando il cotechino si sarà intiepidito, elimina il budello e taglialo in 12 fette delle stesso spessore.



Fai scaldare una padella antiaderente e lascia rosolare le fette di cotechino per qualche minuto in modo da farle diventare esternamente croccanti.

COMPOSIZIONE

Componi i singoli piatti disponendo al centro di ognuno un disco di polenta, poi uno di cotechino e adagiandovi sopra un cucchiaio di lenticchie (circa 20 g).



Completa con un ciuffetto di rosmarino su ogni porzione.

Varianti della ricetta

Se vuoi provare altre ricette a base degli ingredienti più tradizionali delle Feste, puoi provare anche i miei cestini di pastasfoglia con cotechino e lenticchie, le mie patate al forno con cotechino e formaggio, la vellutata di lenticchie con cotechino, oppure, per dare un tocco chic al menù, la crema di patate al tartufo con cotechino croccante.

