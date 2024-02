Merluzzo con crema di piselli, agretti e profumo di limone

Merluzzo con crema di piselli, agretti e profumo di limone.

Una ricetta di mare fresca e profumata realizzata da Vittorio Tarantola del Ristorante Tarantola di Appiano Gentile (Co) e socio Euro-Toques Italia.

Ingredienti per 10 persone:

Ingredienti

1,3 kg merluzzo

300 g fumetto di pesce

600 g piselli fini surgelati

300 g acqua

50 g olio d'oliva extravergine

3 g sale e pepe

2 g scorza di limone

500 g agretti

Preparazione

Cuocere i piselli in acqua leggermente salata e frullarli una volta cotti aggiungendo olio d'oliva e il fumetto di pesce, fino ad ottenere una crema liscia. Aggiustare di sale e pepe.

Pulire gli agretti e cuocerli in acqua salata per pochi secondi e raffreddare.

Rosolare il merluzzo in padella con un filo d'olio, facendolo cuocere principalmente dalla parte della pelle.

Composizione del piatto

Disporre la crema di piselli al centro del piatto, unire gli

agretti e disporre il merluzzo e grattugiare sopra il tutto

la scorza di limone.

