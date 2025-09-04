Mezze maniche con cavolfiore, guanciale, pecorino, pomodoro e pan fritto

Un piatto che unisce tecnica e tradizione, valorizzando ingredienti semplici con preparazioni raffinate. La ricetta delle Mezze Maniche con cavolfiore e guanciale, arricchita da pecorino liquido, pomodoro semi-dry e pane fritto croccante, porta la firma dello chef Domenico Zaccaria, membro della Nazionale Italiana Cuochi.
Preparazione
Tagliare i pomodori a metà, stenderli in una teglia e condirli con sale, origano, buccia d'arancia, quindi infornarli a 140°C per 1 ora.
Portare la panna liquida a 75°C, aggiungere il pecorino e il pepe, frullare.
Scaldare l'olio in padella, aggiungere il pane, il prezzemolo, i fiocchi di pomodoro e far dorare.
Mezze maniche con cavolfiore e guanciale
Tostare le fettine di guanciale in padella antiaderente senza grassi aggiunti per circa 2 minuti. Dividere il cavolfiore in piccole ci mette, quindi bollirle in acqua salata per 4 minuti.
Cuocere le Mezze Maniche in abbondante acqua salata per 11 minuti. Unire al cavolo la pasta, il guanciale e il pomodoro semi-dry.
Assemblaggio finale e servizio
Disporre in un piatto piano le Mezze Maniche alternandole al cavolfiore. Completare con una spolverata di pan fritto, una colata di pecorino liquido e qualche fogliolina di basilico.
La sua visione culinaria mira a trasformare la cucina italiana in un’esperienza contemporanea, in cui ogni dettaglio - dalla scelta delle materie prime alla composizione finale del piatto - contribuisce a raccontare la nostra identità gastronomica.