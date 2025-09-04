EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Mezze maniche con cavolfiore, guanciale, pecorino, pomodoro e pan fritto

La ricetta delle Mezze Maniche con cavolfiore e guanciale, arricchita da pecorino liquido, pomodoro semi-dry e pane fritto croccante, porta la firma dello chef Domenico Zaccaria, membro della Nazionale Italiana Cuochi

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 100 minuti
Calorie: 945 kcal

04 settembre 2025 | 10:30
di Domenico Zaccaria
Nazionale Italiana Cuochi
Ingredienti
Dosi per:
  • Pomodoro semi-dry
  • Pomodoro ciliegino
    200 g
  • Buccia d'arancia
    3 g
  • Origano
    4 g
  • Sale
    qb
  • Pecorino liquido
  • Panna liquida
    250 ml
  • Pecorino Romano
    75 g
  • Pepe
    qb
  • Pan fritto
  • Pane di semola
    100 g
  • Olio evo
    100 ml
  • Prezzemolo
    3 g
  • Fiocchi di pomodoro
    2 g
  • Mezze maniche con cavolfiore e guanciale
  • Mezze Maniche Selezione Oro Chef Barilla
    300 g
  • Cavolfiore
    400 g
  • Acqua
    1000 ml
  • Sale
    qb
  • Pepe
    qb
  • Guanciale
    15 g
  • Finitura
  • Basilico in foglie
    qb
Un piatto che unisce tecnica e tradizione, valorizzando ingredienti semplici con preparazioni raffinate. La ricetta delle Mezze Maniche con cavolfiore e guanciale, arricchita da pecorino liquido, pomodoro semi-dry e pane fritto croccante, porta la firma dello chef Domenico Zaccaria, membro della Nazionale Italiana Cuochi. 

Preparazione
Pomodoro semi-dry
1
Tagliare i pomodori a metà, stenderli in una teglia e condirli con sale, origano, buccia d'arancia, quindi infornarli a 140°C per 1 ora.
Pecorino liquido
1
Portare la panna liquida a 75°C, aggiungere il pecorino e il pepe, frullare.
Pan fritto
1
Scaldare l'olio in padella, aggiungere il pane, il prezzemolo, i fiocchi di pomodoro e far dorare.
Mezze maniche con cavolfiore e guanciale
1
Tostare le fettine di guanciale in padella antiaderente senza grassi aggiunti per circa 2 minuti. Dividere il cavolfiore in piccole ci mette, quindi bollirle in acqua salata per 4 minuti.
2
Cuocere le Mezze Maniche in abbondante acqua salata per 11 minuti. Unire al cavolo la pasta, il guanciale e il pomodoro semi-dry.
Assemblaggio finale e servizio
1
Disporre in un piatto piano le Mezze Maniche alternandole al cavolfiore. Completare con una spolverata di pan fritto, una colata di pecorino liquido e qualche fogliolina di basilico.

La sua visione culinaria mira a trasformare la cucina italiana in un’esperienza contemporanea, in cui ogni dettaglio - dalla scelta delle materie prime alla composizione finale del piatto - contribuisce a raccontare la nostra identità gastronomica.

 
 

