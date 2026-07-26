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Domenica 26 luglio 202610:30117.859 articoli pubblicati

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CONTRASTO

Immagine ricetta

Mezzi Paccheri allo Scoglio Crudo e Cotto

I Mezzi Paccheri allo Scoglio Crudo e Cotto di chef Feta Alisani uniscono il calore dei molluschi sfumati al vino e la freschezza del tartare di mare su un delicato gazpacho di pomodoro

Tipologia Cucina: Italiana / Cucina di mare
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Alta
Tempo di preparazione: 40 minuti
Calorie: 600 kcal per porzione
26 luglio 2026 alle ore 10:30

I Mezzi Paccheri allo Scoglio Crudo e Cotto creati dallo chef Alisani rappresentano un'interpretazione moderna e raffinata del classico primo piatto della tradizione marinara italiana. La ricetta celebra il mare attraverso un contrasto visivo e degustativo di consistenze e temperature: il calore avvolgente della pasta mantecata con i molluschi saporiti (cozze, vongole e seppia) si fonde armoniosamente con la fresca delicatezza del crudo di mare, composto da pregiati gamberi rossi di Mazara, scampi di Porto Santo Spirito e cuori di capasanta delicatezza profumati al lime.

Preparazione

1

Cuocere i mezzi paccheri in abbondante acqua salata. In una padella rosolare l'aglio in camicia con olio EVO, aggiungere seppia, cozze e vongole e sfumare con vino bianco.

2

A cottura ultimata spegnere il fuoco. Emulsionare la salsa di pomodoro ancora tiepida con i pomodorini freschi, olio, sale e pepe ottenendo un gazpacho cremoso e bilanciato. 

3

Marinare leggermente il pesce crudo con scorza di lime, olio Eve e un pizzico di sale. 

4

Saltare la pasta con il pesce cotto aggiungendo poca acqua di cottura.

Impiattamento

1

Distribuire il gazpacho sul fondo del piatto. Adagiare i mezzi paccheri uno ad uno con cozze, vongole e seppia.

2

Completare con il pesce crudo marinato, i pomodorini colorati, basilico baby e foglie di nasturzio.

consiglio dello Chef

1

Questo piatto va gustato anche con il cucchiaio, raccogliendo il gazpacho insieme alla pasta e al pesce. Ad ogni assaggio si scoprirà un equilibrio diverso tra dolcezza del pomodoro, sapidità del mare e freschezza del crudo.

A fare da legante d'eccezione è un velo di gazpacho cremoso preparato con quattro varietà di pomodorini freschi e salsa di pomodoro tiepida, arricchito con sale di Maldon. La presentazione cromatica ed elegante è rifinita con tocchi di basilico baby, foglie di nasturzio e pomodorini variopinti. È un piatto gourmet bilanciato, dove l'acidità e la dolcezza del pomodoro esaltano la sapidità naturale del pesce.

© Riproduzione riservata

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Alberto Lupini

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