I Mezzi Paccheri allo Scoglio Crudo e Cotto creati dallo chef Alisani rappresentano un'interpretazione moderna e raffinata del classico primo piatto della tradizione marinara italiana. La ricetta celebra il mare attraverso un contrasto visivo e degustativo di consistenze e temperature: il calore avvolgente della pasta mantecata con i molluschi saporiti (cozze, vongole e seppia) si fonde armoniosamente con la fresca delicatezza del crudo di mare, composto da pregiati gamberi rossi di Mazara, scampi di Porto Santo Spirito e cuori di capasanta delicatezza profumati al lime.