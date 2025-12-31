Le Mini Meat Pie con Gorgonzola DOP Piccante e stufato sono un incontro goloso tra tradizione anglosassone e gusto italiano. Un guscio di pasta fragrante racchiude uno stufato di carne morbido e saporito, arricchito dal carattere deciso del Gorgonzola DOP piccante, che in cottura si fonde regalando intensità e cremosità. Il contrasto tra la croccantezza esterna e il ripieno avvolgente rende queste mini pie ideali come antipasto raffinato, proposta da buffet o comfort food da condividere.
Preparazione
Iniziate con la preparazione del fondo delle tortine. Con l’aiuto di un coppapasta ricavate dei dischi da 10 cm di pasta brisè. Adagiateli su una teglia da muffin oliata e copriteli con dei pirottini o della carta forno e dei pesi in ceramica. In sostituzione dei pesetti potete usare dei ceci secchi.
Fate cuocere in forno preriscaldato a 180° per 20 min.
Nel frattempo, sfilacciate lo stufato del giorno prima e tenete da parte. Sfornate le basi delle tortine ed eliminate la carta. Farcitele con lo stufato e il Gorgonzola Dop piccante.
Spennellate i bordi con l’uovo sbattuto e ricoprite ogni tortino con un disco di pasta brisè da 6 cm e sigillate i bordi. Spennellate la superficie con l’uovo sbattuto e fate una piccola incisione sulla superficie per far uscire il vapore in cottura.
Fate cuocere per altri 20 min e serviteli tiepidi.
Un piatto ricco, equilibrato e dal profilo aromatico marcato, pensato per chi ama i sapori strutturati e autentici.