Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 31 dicembre 2025  | aggiornato alle 17:05 | 116585 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rotari
Parmigiano Reggiano

Mini meat pie con Gorgonzola Dop piccante e stufato

Gusta le Mini Meat Pie con Gorgonzola DOP piccante e stufato: sfoglia croccante farcita con carne stufata saporita e formaggio erborinato. Perfette come antipasto sostanzioso o piatto unico conviviale

Tipologia Cucina: Internazionale
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 40 minuti
Calorie: 320 kcal

31 dicembre 2025 | 10:30
Mini meat pie con Gorgonzola Dop piccante e stufato
Mini meat pie con Gorgonzola Dop piccante e stufato

Mini meat pie con Gorgonzola Dop piccante e stufato

Gusta le Mini Meat Pie con Gorgonzola DOP piccante e stufato: sfoglia croccante farcita con carne stufata saporita e formaggio erborinato. Perfette come antipasto sostanzioso o piatto unico conviviale

Tipologia Cucina: Internazionale
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Bassa
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 40 minuti
Calorie: 320 kcal
31 dicembre 2025 | 10:30
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Gorgonzola Dop piccante
    150 g
  • Stufato del giorno prima
    500 g
  • Rotolo di pasta brisè
    2 n
  • Uovo
    1 n
  • Timo
    qb
TuttoFood
Sana
Pavoni
Beer and Food
CostaGroup
Hospitality

Le Mini Meat Pie con Gorgonzola DOP Piccante e stufato sono un incontro goloso tra tradizione anglosassone e gusto italiano. Un guscio di pasta fragrante racchiude uno stufato di carne morbido e saporito, arricchito dal carattere deciso del Gorgonzola DOP piccante, che in cottura si fonde regalando intensità e cremosità. Il contrasto tra la croccantezza esterna e il ripieno avvolgente rende queste mini pie ideali come antipasto raffinato, proposta da buffet o comfort food da condividere. 

Preparazione
1
Iniziate con la preparazione del fondo delle tortine. Con l’aiuto di un coppapasta ricavate dei dischi da 10 cm di pasta brisè. Adagiateli su una teglia da muffin oliata e copriteli con dei pirottini o della carta forno e dei pesi in ceramica. In sostituzione dei pesetti potete usare dei ceci secchi.
2
Fate cuocere in forno preriscaldato a 180° per 20 min.
3
Nel frattempo, sfilacciate lo stufato del giorno prima e tenete da parte. Sfornate le basi delle tortine ed eliminate la carta. Farcitele con lo stufato e il Gorgonzola Dop piccante.
4
Spennellate i bordi con l’uovo sbattuto e ricoprite ogni tortino con un disco di pasta brisè da 6 cm e sigillate i bordi. Spennellate la superficie con l’uovo sbattuto e fate una piccola incisione sulla superficie per far uscire il vapore in cottura.
5
Fate cuocere per altri 20 min e serviteli tiepidi.

Un piatto ricco, equilibrato e dal profilo aromatico marcato, pensato per chi ama i sapori strutturati e autentici.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
meat pie gorgonzola dop piccante stufato ricetta ricetta facile
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
TuttoFood
Sana
Pavoni
Beer and Food

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025