Le Mini Meat Pie con Gorgonzola DOP Piccante e stufato sono un incontro goloso tra tradizione anglosassone e gusto italiano. Un guscio di pasta fragrante racchiude uno stufato di carne morbido e saporito, arricchito dal carattere deciso del Gorgonzola DOP piccante, che in cottura si fonde regalando intensità e cremosità. Il contrasto tra la croccantezza esterna e il ripieno avvolgente rende queste mini pie ideali come antipasto raffinato, proposta da buffet o comfort food da condividere.

Preparazione 1 Iniziate con la preparazione del fondo delle tortine. Con l’aiuto di un coppapasta ricavate dei dischi da 10 cm di pasta brisè. Adagiateli su una teglia da muffin oliata e copriteli con dei pirottini o della carta forno e dei pesi in ceramica. In sostituzione dei pesetti potete usare dei ceci secchi. 2 Fate cuocere in forno preriscaldato a 180° per 20 min. 3 Nel frattempo, sfilacciate lo stufato del giorno prima e tenete da parte. Sfornate le basi delle tortine ed eliminate la carta. Farcitele con lo stufato e il Gorgonzola Dop piccante. 4 Spennellate i bordi con l’uovo sbattuto e ricoprite ogni tortino con un disco di pasta brisè da 6 cm e sigillate i bordi. Spennellate la superficie con l’uovo sbattuto e fate una piccola incisione sulla superficie per far uscire il vapore in cottura. 5 Fate cuocere per altri 20 min e serviteli tiepidi.

Un piatto ricco, equilibrato e dal profilo aromatico marcato, pensato per chi ama i sapori strutturati e autentici.