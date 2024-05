Mousse di Philadelphia con frutti rossi, mango e meringa (senza lattosio)

Mousse di Philadelphia con frutti rossi, mango e meringa

Mousse di Philadelphia con frutti rossi, mango e meringa.

Un dessert colorato e accattivante (e senza lattosio!), ecco la ricetta di Fabio Mancuso della Nazionale Italiana Cuochi tratta dal terzo volume L'opera del gusto.

Ingredienti per 4 persone:

Cuore di lamponi

250 g polpa di lamponi

30 g zucchero semolato

2 g colla di pesce

Mousse al formaggio

130 g Philadelphia BeNessere senza lattosio

50 g yogurt bianco senza lattosio

70 g ricotta senza lattorio

170 g panna vegetale semi montata

50 g zucchero

6.5 g colla di pesce

1 g scorza di lime

mezza bacca di vaniglia

Bolla di fragola e maracuja

230 g polpa di fragole

70 g polpa di maracuja

35 g zucchero semolato

qb AddensaMi

Glassa di gelatina vegetale

250 g acqua

22 g gelatina vegetale

25 g zucchero

Glassa lucida rossa

125 g acqua

250 g glucosio

250 g zucchero

20 g gelatina

150 g latte condensato senza lattosio

115 g burro di cacao

2 g colorante rosso

Salsa ai lamponi

275 g polpa di lamponi

75 g te ai lamponi

55 g zucchero semolato

3,8 g agar-agar

7,5 g gelatina vegetale

Crema al pistacchio

20 g zucchero semolato

20 g glucosio

30 ml acqua

56 g pasta di pistacchio di Bronte

Semifreddo al pistacchio

70 g crema di pistacchio

60 g meringa italiana

170 g panna vegetale semi montata

90 g burro di cacao

30 g granella di pistacchio

Salsa alla Philadelphia

150 g Philadelphia BeNessere

50 g latte condensato senza lattosio

25 g latte senza lattosio

30 g sciroppo tpt

0,3 g cannella in polvere

1 g AddensaMi

Cubettata di mango osmotizzata

100 g polpa di mango

50 g succo mandarino

35 g sciroppo tpt

150 g cubettata di mango

Funghi di meringa

150 g albume

150 g zucchero semolato

100 g zucchero a velo

5 g cacao amaro un polvere

50 g cioccolato fondente temperato

Finitura

qb petali di fiori edibili

8 cerchi di burro di cacao

Preparazione

Cuore ai lamponi

Sciogliere la gelatina precedentemente ammorbidita in una parte di polpa, unire la restante polpa e lo zucchero, versare in uno stampo in silicone a forma di semisfera e congelare.

Mousse al formaggio

Mescolare la Philadelphia e la ricotta con lo zucchero, i semi di bacca di vaniglia e la scorza di limone. Unire la colla di pesce precedentemente ammorbidita e sciolta. Terminare con la panna semi montata. Con l'aiuto di un sac à poche riempire a metà gli stampi sferici e porre al loro interno una semisfera di lamponi ancora congelata. Terminare con il restante impasto. Glassare le sfere di mousse al formaggio nella glassa rossa e adagiare ogni singola sfera su un disco di bisquit al cacao.

Bolla di fragola e maracuja

Mescolare le puree con lo zucchero, colare in uno stampo a semisfera e surgelare. Immergere in una glassa di gelatina vegetale con l'aiuto di uno stuzzicadenti.

Glassa di gelatina vegetale

Bollire tutti gli ingredienti e glassare le bolle di fragola ancora congelate.

Glassa lucida rossa

Portare ad ebollizione l'acqua e gli zuccheri, unire il colorante e la gelatina precedentemente reidratata, mescolare e aggiungere il latte condensato. Unire il burro di cacao e il cioccolato. Emulsionare bene e lasciar riposare il composto per 24 ore. Riscaldare al microonde ed utilizzare a32°C.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.