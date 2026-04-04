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lunedì 06 aprile 2026  | aggiornato alle 02:50 | 118454 articoli pubblicati

Castel Firmian
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Ncancarancà: come preparare la zuppa di formaggio filante

La Ncancarancà è una zuppa cremosa a base di formaggio filante, pomodoro e cipolle. Un piatto povero della tradizione meridionale, dal gusto intenso e dalla consistenza vellutata, da gustare caldo con pane tostato

Tipologia Cucina: italiana tradizionale
Categoria: zuppa
Difficoltà: media
Costo: bassa
Tempo di preparazione: 50 minuti
Calorie: 500 kcal

04 aprile 2026 | 17:42
Ncancarancà: come preparare la zuppa di formaggio filante
Ncancarancà: come preparare la zuppa di formaggio filante

Ncancarancà: come preparare la zuppa di formaggio filante

La Ncancarancà è una zuppa cremosa a base di formaggio filante, pomodoro e cipolle. Un piatto povero della tradizione meridionale, dal gusto intenso e dalla consistenza vellutata, da gustare caldo con pane tostato

Tipologia Cucina: italiana tradizionale
Categoria: zuppa
Difficoltà: media
Costo: bassa
Tempo di preparazione: 50 minuti
Calorie: 500 kcal
04 aprile 2026 | 17:42
 
di Redazione Italia a Tavola
Ingredienti
Dosi per:
  • Caciocavallo o provola fresca
    600 g
  • Cipolle ramate medie
    3 n
  • Passata di pomodoro
    400 g
  • Cucchiai di olio extravergine d’oliva
    3 n
  • Ciuffo di prezzemolo fresco tritato
    1 n
  • Acqua
    200 ml
  • Sale
    qb
  • Pepe nero macinato
    qb
  • Pane casereccio
    qb
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Ncancarancà (che significa “mettere un punto”: un’espressione che allude alla necessità di accontentarsi di ciò che era disponibile in casa, trasformando ingredienti essenziali in un pasto completo e appaganti): una antica zuppa a base di pomodoro e formaggio, frequentea nelle case dei pescatori di Sciacca, in provincia di Agrigento; un piatto povero ma ricco di gusto, un’autentica dimostrazione dell’arte di arrangiarsi di una volta.

Preparazione
1
Tagliate a fettine i 600 gr di caciocavallo o provola fresca (ma a temperatura ambiente)
2
Sbucciate, lavate e affettate sottilmente (preferibilmente con una mandolina) tre di cipolle ramate medie
3
In un tegame, scaldate circa 3 cucchiai di olio extravergine d’oliva e fate imbiondire le cipolle a fiamma media, quindi aggiungete 400 gr passata di pomodoro, un ciuffo di il prezzemolo tritato e sale
4
A questo punto aggiungete 200 gr di acqua e il formaggio già tagliato, per proseguire la cottura a fuoco lentissimo, mescolando spesso fino a quando il formaggio si amalgama completamente al pomodoro e il colore diventa più chiaro, quasi rosato, segno che la zuppa ha raggiunto la sua consistenza caratteristica
5
La Ncancarancà si serve calda, completata con una spolverata di pepe nero macinato fresco o peperoncino, secondo il gusto personale

Tradizionalmente viene accompagnata da pane casereccio abbrustolito, elemento essenziale per raccogliere la crema e prolungare il piacere del piatto.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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