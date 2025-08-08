EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

Ombrina con gazpacho e yogurt: ricetta estiva e gourmet

L'ombrina corba rossa si fonde con un gazpacho aromatico e vivace, arricchita da cetriolo in osmosi e una salsa di yogurt leggermente acidula. Piatto fresco, elegante e sorprendente, ideale per una tavola estiva raffinata

08 agosto 2025 | 10:30
di Massimo Piccolo
Ristorante Flora - Rome Marriott Grand Hotel
Ingredienti
Dosi per:
  • Ombrina corba rossa
    1200 g
  • Cetriolo
    1 n
  • Peperone
    1 n
  • Pomodori ramati
    3 n
  • Mazzetto di basilico
    1 n
  • Mazzetto prezzemolo
    1 n
  • Mazzetto timo
    1 n
  • Menta
    qb
  • Caviale d’allevamento Francia
    4 g
  • Yogurt magro di latte vaccino
    100 g
  • Olio
    qb
  • Sale
    qb
L'ombrina corba rossa si fonde con un gazpacho aromatico e vivace, arricchita da cetriolo in osmosi e una salsa di yogurt leggermente acidula. Un piatto fresco, elegante e sorprendente, ideale per una tavola estiva raffinata.

Preparazione
1
Cominciare pulendo e spinando il filetto di ombrina corba rossa per poi successivamente metterla sottovuoto in osmosi nel gazpacho, ben passato e filtrato, per un’ora
2
Il gazpacho si realizza mettendo a marinare per circa 24h cetriolo, basilico, pomodoro ramato, peperone e cipolla rossa, in questa ricetta come tocco personale lo chef aggiunge anche qualche piccola fogliolina di menta per una nota di freschezza in più.
3
Trascorse le 24h si frulla il tutto e si passa il tutto al setaccio o all’etamina. Dopo il passaggio sottovuoto con l’ombrina conservare il gazpacho per utilizzarlo poi come fondo nell’impiattamento a freddo.
4
A questo punto lavorare il cetriolo togliendo la parte verde, formare delle palline con lo scavino tondo.
5
Con gli scarti, la polpa rimanente, realizzare un succo, frullandolo e poi passandolo al setaccio o all’etamina e poi versarlo in una busta sottovuoto con le palline di cetriolo precedentemente formate.
6
Cuocere ora i filetti di pesce, sporzionato in quattro, scottandoli in padella per 4/5 minuti a 180°.
7
Procedere all’impiattamento mettendo alla base il gazpacho, adagiarvi il filetto di ombrina, disporre le palline di cetriolo nel gazpacho e versare per chiudere la salsa di yogurt vaccino, realizzata emulsionando semplicemente lo yogurt con olio e sale, a piacere.

Questa ricetta valorizza il pesce con una lavorazione tecnica ma armoniosa, ideale per chi cerca eleganza e freschezza in cucina. Il gazpacho fa da cornice al protagonista: un filetto perfettamente scottato, profumato e delicato.

